Lugu õnnelehest, kuningliiliast ning pitsimeistrist

«Mäletan, et päris esimesel korral olid mul näpud puhta higised,» meenutab Anne Rohtmets just seda võistluse asja. Võistlus näeb välja nii, et kudujad sätivad end laudade taha valmis, mustrileht, lõng ja vardad antakse ette ning «Läks!». Tänavu tuli kududa kuningliiliamuster, ripskoeservad ilusasti ümber, ja aega oli kolm tundi.

Žürii, kus istuvad meistrite meistrid, hindab tehtu välimust, koe ühtlust ehk seda, kas edasi-tagasiread on ühesuguse pingega kootud. Kuningliiliakiri on eriti keerukas seetõttu, et sel on õhksilm kohe nupu kõrval. See tähendab, et lõnga pinget tuleb osata väga hästi hoida, et õhksilmast tekkiv auk välja ei veniks.

Pitsipäeva kudumisvõistluse tase on alati olnud kõrge. Kui pärast mitmekordset sõela setitatakse välja kuus paremat, siis neid omakorda paremusjärjestusse asetades tuleb žürii liikmetel käiku lasta oma kõige viimased norimisoskused.

Väärib veel kord ütlemist, et Anne Rohtmets sai esimese koha.

Arsti tugevad käed

Kui nüüd küsida, mis kasu on kudumisoskusest arstitöös, arvab Anne Rohtmets, et kuna haiglas töötava naistearsti töö käib kätega, siis käed peavad tal tugevad olema ning dünamomeetril pigistab ta päris head näitajad välja.

Aga kas need käed just kudumise pärast tugevad on, seda ei või ta kinnitada.

Pits ja näpud. | FOTO: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

«Kudumine on väga rahustav tegevus,» räägib ta hoopis. «Võtab maha motoorse rahutuse, tunde, et kogu aeg on kiire ja kohe pead kuhugi jooksma.»

Anne Rohtmets ei ole oma töid kunagi müünud, ikka vaid kinkinud. Kas on tähtpäev lapse õpetajal või juubel kolleegil või mõnel professoril. Või on tütrel pulmad või suguvõsaliikmel beebivarustuse mure. Esimese pitsilise rätiku kinkis Anne Rohtmets emale. Sokke koob ta perele või lihtsalt heale inimesele, kes ainult sõna saadab, et sokid on läbi.

Juba siis, kui ta 14-aastasena Võrust rongiga Nõo reaalkallakuga keskkooli vahet sõitis, kudus ta oma kahele vennale kampsuneid.

«Mina ei oska müüa, mulle tundub, et ma küsiksin alati liiga palju. Sest näiteks igasse salli panen ma ju nii palju vaeva ja aega,» kirjeldab ta.

Seal pesitseb tohutu hulk käsitööhuvilisi inimesi, ka eestlased on jõuliselt esindatud.

Haapsalu salli põhiosas on 18 või 19 mustrikordust. Sallikudumisel teeb Anne Rohtmets enamasti ajaplaani ja proovib toime tulla nii, et üks mustrikord päevas. Abikaasa Illimar Veski kommenteerib seda aega omamoodi. Ütleb, et tema oskab kodus kõiki töid teha, teda see küll ei sega, et naine muudkui diivanil istub ja koob.

Haapsalu salli puhul tuleb äärepits eraldi kududa ning see servasilmuseid pidi sallile nõelaga külge õmmelda. Siis tuleb sall märjaks teha ja raamile venitusse panna. Kokku kuu aega, ja valmis!

Kuivab raamil. | FOTO: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Jõulude ajal sõidab Anne Rohtmets koos pere ja lastega oma vanemate poole Võrumaale Soepalu tallu. Sinna koguneb terve suguvõsa – laud kaetakse vähemalt 18 inimesele. Ta emagi on olnud hea käsitöötegija, samuti isapoolne vanaema.

Anne Rohtmets mäletab hästi, et tema esimesed kleidid olid sellised, mis vanaema talle mõnest seismajäänud rõivatükist ümber õmbles või jääkidest tegi ning mille ema alati tikanditega kaunistas. Nende kleitide ilu on tal seniajani silmis.