Video: Ahhaa targas Tartus sõidab juba tramm

Linn on esitletud vaatajale kahes osas: kupli all paikneva maketi ja isetegevust soosiva mängumaailmana, kust saab anda käsklusi, et linnas midagi toimuks. Näiteks lastes tuvastada ühistranspordikaardi, hakkab klaaskupli all olev tramm mööda Tartut ringi vuhisema. Trammi teekond läheb mööda ebatraditsioonilist rada pidi, möödudes kõrvuti asetsevatest ülikooli peahoonest ja Ahhaa keskusest. Ekspositsiooni loojad on lasknud fantaasial lennata, luues sellise linnapildi ja hoonete paiknevuse, nagu nad on seda ise näha soovinud. Vanalinna tuntumad majad on 3D-prinditud, teaduskeskuse enda hoone on aga loodud lasertehnoloogia abil. Ekspositsioonimeister Marko Pirbe (pildil) sõnul lõigati laseriga esmajoones võrestikest keerukaid piirdeid välja.

FOTO: Kristjan Teedema

Linnamaketi juures leiavad tegevust nii nooremad kui vanemad huvilised. Pirbe nentis, et kui seletavatelt ekraanidelt võib tehnoloogia mõistmine mõnele väiksemale pereliikmele tunduda liiga keerukas, siis sealsamas on võimalik ehitada klotsidest linn, mis on jõukohane igaühele.

Targa Tartu projektiga on seotud Tartu linn ja Tartu ülikool, Telia ja Ahhaa teaduskeskus. Andres Juure sõnul jääb uus eksponaat linnarahvale tutvumiseks vähemasti terveks aastaks.