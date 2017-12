Astrofüüsik Jaan Einasto: kui me Maal kõik vussi keerame, siis teeme seda ka Marsil

Mõistagi pole me kaitstud looduskatastroofide eest, neid on Maa ajaloos olnud palju, kuid kõik need on näidanud, et elu niisama lihtne hävitada ei ole. Isegi kui inimpopulatsioon mingil põhjusel kaob – ja kaob ta kindlasti, sest ükski liik pole igavesti elanud –, ei juhtu midagi, tulevad teised. Oma niši hävitame kas me ise või hävitab selle loodus. Aga elu sellega ei kao, jäävad need, kellele muutunud keskkond sobib. Inimese aeg siin Maal sõltub tema arukusest.

Üha enam räägitakse inimkonna probleemide lahendamiseks mõnele teisele planeedile, näiteks Marsile kolimisest.

Marsil on veel vähem ressursse, see ei päästa! Kuigi väga autoriteetsed teadlased, nende hulgas ka mulle tuntud Stephen Hawking, arvavad, et Maalt ärakolimine ongi tee, pole see realistlik. Kui me siin ei oska elada ja majandada, kui siin kõik vussi keerame, siis teeme seda ka Marsil.

Ja me ei pääsegi sinna! Pole ju võimalik miljard inimest Marsile kolida, saame sinna viia väikse populatsiooni, kuid väiksel populatsioonil pole lootust, see on looduses ära proovitud. Põhja-Jäämeres Wrangeli saarel pidasid mammutid kolm-neli tuhat aastat kauem vastu kui Siberis, kuid lõpus suri ka Wrangeli saarel viimane mammut. Põhjus oli liiga väike populatsioon, ainult mõnisada looma: tekkis veresugulus, kasulik geeniinfo hääbus, domineerima hakkasid geenivead. Sama on ükskõik missuguse teise väikse populatsiooniga. Nii et isegi kui saame minna mõnele kaugele planeedile, pole see lahendus.

Seega tuleb inimesel ikka Maal hakkama saada.

Just! Ja arukalt. Tuleb soodustada tegevust, mis toetab alalhoidlikku elulaadi nii kodus, riigis kui Maal tervikuna.

Meil Eestis on mitu eelist: inimese kohta on kõvasti maad, on põhjavett, metsa on õnneks. Diamondi analüüsi põhjal on metsade hävitamine kultuuride hävimise üks väga oluline tegur. Et inimesed muretsevad Eesti metsa pärast, sellel on tõsi taga. Metsa tuleb ka kasutada, aga esmalt on vaja välja selgitada, mis on mõistlik tasakaal. Mets on habras keskkond, põllumaa samuti, sedagi ei tohi kunstväetistega ära tappa.

Jah, Eestis on ruumi, puhast õhku ja vett. Aga kas oleme ikka arukad – astroloogidest ja selgeltnägijatest on saanud «arvamusliidrid», kõige enam ostetakse esoteerikaraamatuid, ebateadusest räägitakse veenvalt kui tõsisest asjast.

Ebateadus on usk, nagu vanasti, ja eks ka vanasti suruti usku väga jõuliselt peale. Vaidlused selle üle, kuidas asjad tegelikult on, pole kunagi olnud lihtsad. Ega selle suundumuse vastu midagi teha ole, minust ei sõltu midagi, kui ma ka midagi ette võtaks. See tuleb lihtsalt ära unustada. Õnneks ei ole sellised asjad ohtlikud.

Mis on ohtlik?

Ohtlik on praegu see, et Eesti arengus on üleminekuperiood, varakapitalism, kus valitseb raha ja pime usk selle võimu. Vanasti, kui ühiskond oli suhteliselt stabiilne, hoolitseti meil ka elu hammasrataste vahele jäänud inimeste eest. Vallavae­­sed liikusid talust tallu, nad olid informatsioonikandjad, neid ei jäetud unarusse. Nüüd on Eestis kodutud, vaat see on selle varakapitalismi üks kurb tagajärg. See on meie ühiskonna haigus.