Nukukodu päkapikud valmistavad südametega mängumaju

Jõgevamaal pisikeses Raaduvere külas, ühes pealtnäha üsna tavalises majas elab Nukukodu päkapikupere, kes valmistab käsitsi puidust mänguasju.

Peamine meistrimees on Margus Jõesaar. Tema pereliikmed abistavad jõudumööda: kes aitab tooteid kiirel ajal viimistleda ja maalib pilte mänguasjakastidele, kes proovib mänguasjade mängitavust ja on niisama hea laps, kui ema-isa on Nukukodu tegemistega ametis. Maja keldris asuvas töötoas valmivad nuku- ja mängumajad ning lastetoamööbel.

Praegu on Nukukodu päkapikkude perel eriti kiire, sest jõulud on kohe-kohe ukse ees. «Meil algab nukumajade valmistamise hooaeg juba sügisel. Siis hakkame lattu maju valmis ehitama,» märkis päkapikk Margus.

Vahel tuleb tellimusi veel ka päev enne jõulupühi. «On juhtunud, et murelik inimene palub jõululaupäeva eel, et ehk on võimalik veel kingikotti üks mängumaja saada. Olen siis hiliste öötundideni meisterdanud ja maja ka ise talle kohale viinud,» meenutas ta.

Tüdrukutele ja poistele

Nukukodu esimene nuku­maja valmis 2003. aastal peretütar Andrale kodukeldrist leitud kapiuksest ja puidujuppidest. Maja sai suur ja vahva ja sellest oli rõõmu kogu perele: majameistril oli tore maja ehitada ja emal oli põnev õmmelda kardinaid ja voodi­pesu ning lapsel ja ta sõbrannadel oli huvitav mängida. Nukumaja pakkus nii palju häid emotsioone, et peagi valmisid uued ja uued erinevad majad.

«Nukukodu motoks sai «Rõõmu kogu perele» just selle rõõmu pärast, mida me ise kogesime ja mida me oleme näinud suheldes oma klientidega. Meie tooted on valminud meie pere vajadustest: nukumaja tüdrukule ja poistele autode rallimaja, samuti väikelaste mööbel,» märkis päkapikk Margus.

Nukukodu päkapikkude toodete eripära on eelkõige südamekujulised aknad, isegi trepiastmed ja kiiged on südamekujulised.

Nukukodu päkapikkude toodete eripära on eelkõige südamekujulised aknad, isegi trepiastmed ja kiiged on südamekujulised. «Need on südamega tehtud majad,» oli Marguse lühike seletus oma südame­kujundilembusele. Tooted viimistletakse õli ja vahaga, paistma jääb naturaalne puit, mis jätab sooja ja koduse mulje.

Nukumaju on erisuguseid: on pisikesi, mis mahuvad vabalt lapse tuppa mõne väikese kapi peale, ja on ka uhkeid mitmekorruselisi maju. Kõige suursugusemal Marguse valmistatud nukumajal on lausa kolm korrust ja viis rõdu.

«Ma soovin, et lapsel tekiks endal huvi nukumaja oma äranägemise järgi sisustada. Teisalt annab see võimaluse lapsevanematel koos lapsega kujundada nukumaja sisustust: panna akendele ette kardinad ja põrandale vaibad,» lisas meistrimees.

Marguse nukumajad on vastupidavad. «Meie valmistatud mängumajad on paljudes mängutubades ja ka lasteaedades. Neid on ka Tallinki laevadel laste mängunurkades.

Laadad ja internet

Paar aastat tagasi kasvas Marguse ehitatud nukumajade nõudlus sedavõrd suureks, et ta pidi oma töötuba laiendama. Euroopa Liidu toetuse abil valmis keldris kaks töötuba, kus ühes lõikab ta välja detaile ning teises viimistleb oma kätetööd.