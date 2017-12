Austraallaste paar asus 12 kuuks Eestisse elama, et näha enda ümber lund ja aastaaegu

Eestist vaadatuna elavad austraallased nii, et nende jalad on üleval ja pea all. Samamoodi tagurpidi on aastaajad. Meie suvel on seal all maakera teises servas (sõna servas on siin selleks, et lapiku Maa teooria pooldajad ei tunneks ennast ebavõrdselt kohelduna) niisugune loodusnähtus nagu talv.

Jalad üleval, pea all

Melbourne’i ümbruse mõnel eriti karmil talvel juunist augustini on juhtunud termomeetri näit langema isegi viiele-kuuele kraadile. Mõistagi on need soojakraadid. Veidike muudab loodus aasta jooksul küll ka tooni, kuid sellist värvidega pillerkaaritamist nagu Eestis ei tule seal kaugel maal 12 kuu vaheldumisel ette.

Eestis on Austraalia abielupaar elanud siinsetel suvekuudel põhiliselt Külitsel Brežnevi-aegses suvemajas. Nad ei suutnud alguses mõista, miks on tarvis neid vastuvõtnud perel linnas korterit ja samal ajal maal suvilat pidada. Mõte, et omal ajal ei olnud lubatud ehitada suvemaja talvekindlaks, ei tahtnud austraallastele pähe mahtuda.

Sealsamas Külitsel tutvusid nad sauna ja vihtlemisega. Esialgu veidrana tundunud kuumutamine, leili viskamine ja higistamine hakkas neile nii meeldima, et Neville on rääkinud kavatsusest oma koju Austraalias samuti saun ehitada. Aga üks tema sõber, kelle nad Eestit vaatama kutsusid, häbenes teiste meeste seltsis saunas alasti olla.

Eelmisel korral mullu suvel tekkis Neville’il ja Helvel kange isu näha, mismoodi vahetuvad aastaajad ehk kuidas muutub Eesti loodus kevadel, suvel, sügisel ja talvel. Eriti suur soov oli neil oma silmaga vaadata ja käega katsuda lund.

Helve ja Neville on meelitanud Austraaliast Eestisse lapsi ja lapselapsi, sõpru ja naabreid ning vedanud neid ringi ja tutvustanud neile meie väikest riiki.

Soojustamata seintega suvilas ei ole võimalik ületalve elada, kuid unistuse täitumisele aitasid kaasa kauged sugulased. Nad andsid austraallastele kasutada oma Tartu korteri kevadest kevadeni. Ise elavad nad Elvas kunagises tädi Ernale kuulunud majas.

Aastaaegasid vaatama ja lund ootama saabusid Helve ja Neville aprilli alguses. Ja nägidki lund kohe, aga vaid saabumisel ja paaril järgmisel päeval. Kahju ainult, et tädi Erna oli selleks ajaks juba nii põdur, et ei saanud üksi elamisega hakkama ja oli kolinud Liiva tänava hooldekodusse. Austraalia paar käis tal seal külas iga nädala ja mõnikord sagedaminigi.

Kevad oli ilus, suvi aga päikesevaene ja vihmane. Sügis pakkus alguses kauneid värve ja lõpus kaua oodatud lund.

Eesti on täitnud austraallaste meeled võimsate kultuurisündmustega. Nad meenutavad säravi silmi tantsu- ja laulupidu, pianist Tanel Joametsa emotsionaalseid kontserte, Vanemuise tantsulavastusi, muusikaelamusi Elleri kooli Tubina saalis.

Viimati tundsid nad rõõmu 17. detsembril Vanemuise sümfooniaorkestri advendikontserdist Tartu Jaani kirikus. Erilise vaimustusega rääkisid nad pikoloflöödil soleerimisest.

Sügisel hakkas Neville õppima eesti keelt Folkuniversitetetis kursustel, mis lõppesid 19. detsembril eksamiga. Tulemus oli hiilgav: 59 punkti 60 võimalikust. Neville ütles õpetajale tänusõnad eesti keeles. Kuid et on võimalus kursust jätkata ka Skype’i vahendusel, siis austraallane kavatsebki edasi õppida. Kuigi see keel on tema meelest tohutult keeruline.