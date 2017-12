Tartu lasteaiatasu jääb seotuks alampalgaga

Volikogu ei toetanud tänasel istungil valimisliidu Tartu Heaks esindajate ettepanekut lõpetada lasteaiatasu sõltuvus riiklikust palga alammäärast ning jätta see samaks praegusega, mis on 64,50 eurot kuus. Kuna tänavune alampalk on 470 eurot, tõuseb lasteaiatasu suurus Tartus järgmisel aastal 70,50 euroni kuus.