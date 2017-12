Suur nõudlus toob Tallinna-Tartu bussiliinile nädalavahetusel lisaväljumised

Lux Expressil on Tallinna-Tartu liinil iga päev 62 väljumist, millest 48 teenindavad Lux Expressi ja 14 Simple Expressi bussid, kokku on üle 3000 sõidukoha. Neile lisanduvad pühade-eelsetel päevadel lisakohad Tallinnast Tartusse järgmistel väljumisaegadel: kell 10, 12 ja 15. Tartust Tallinna sõidul on lisaväljumised kell 14, 16 ja 19.

Lux Expressi kommertsjuhi Märt Sibriku sõnul on pühade eel reisijaid alati palju ning enamik kohti on saabuvaks nädalavahetuseks juba välja müüdud. Just seetõttu tuleb bussifirma reisijate soovidele vastu ja lisab jõulupühade eelseteks päevadeks väljumisaegu.