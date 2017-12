Mart Laar kaardistas Eesti iseseisvuse

Mõlema trükise on üllitanud Eesti suurim kaardikirjastaja Regio, mille keskus asub Tartus. Teedeatlases on kõige muu kõrval põhjalik vaatamisväärsuste teave, mille erilises fookuses on Eesti Vabariigi 100. aastapäeva temaatika.

Värskes trükises

Värske trükis on raamat, mille tagakaane sisekülje taskust leiab asjahuviline kokkuvolditud kaardi. See on täis pikitud numbritega tähiseid. Vastavat numbrit raamatust otsides kohtab lugeja lühikest eesti-, inglis- ja venekeelset teksti, mis annab edasi selle tähisega märgitud koha tähtsuse Eesti iseseisvuse ajaloos.

«Saja aasta jooksul on Eesti Vabariik jätnud arvukalt jälgi, mida isegi võõrvõimu aastakümned pole suutnud kustutada,» on kirjas sissejuhatuses. «Eesti Vabariigi 100 aasta juubeli künnisel näib seetõttu igati mõttekas vaadata käidud teele ning meenutada 277 kohta, mälestusmärki või hauatähist Eestis, lisaks üheksat Lätist ja kümmet Soomest.»

Need kohad on numeratsiooni saanud ajaloo kulgemise alusel ja jaotatud peatükkideks. Esimene neist on «Eesti iseseisvuse sünd», mille esimene lühiartikkel viib lugeja Kolga-Jaani alevikku ja annab napi 12 reaga edasi, kes oli Villem Reiman ja milline oli tema panus Eesti iseseisvumise heaks. Iga peatüki miniartiklite pealkirjad on ise värvi, nagu ka nende juurde kuuluvate kohtade tähised kaardil. See on lugejale teretulnud võte.

Mõni küsimus

Iseseisvuse ajalugu omapäraselt ja asjalikult kokku võtva teose lehitsemisel tekkis ka mõni küsimus. Nii näiteks jääb lk 73 (tähis nr 83) Friedebert Tuglase sünnikoha ja seda tähistava mälestuskivi puhul selgusetuks, milline on selle kirjaniku panus Eesti iseseisvumisse.

Ja lk 76 (tähis nr 89) on Kusta Toomi mälestuskivi puhul lisatud, et sealsamas asub veel kaks kivi: üks Elmar Kitse ja teine Aleksander Lätte auks. Kusjuures kunstnik Elmar Kitse on nimetatud millegipärast skulptoriks ja helilooja Aleksander Lätte amet on täiesti jäetud märkimata. Ja sissejuhatuses on tsiteeritud poeet Artur Alliksaare luuletust autorit nimetamata.

Aga need küsimusi tekitanud näited on kõigest täpes kogu suurepärase raamatu ja üleüldse meie iseseisvuse ajaloo kõrval.