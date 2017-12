Kaks ettevõtet läksid Tartu bussihankega riigikohtusse

Esmaspäeval sai täis aeg ringkonnakohtu otsuste edasikaebamiseks riigikohtusse ja seda võimalust kasutasid bussifirmad Eesti Buss ja Hansa Bussiliinid, seega ei saa endiselt lepingut sõlmida.

Eesti Bussi puhul leidis ringkonnakohus, et linnavalitsuse tehtud parandused Eesti Bussi pakkumuses, mis tõstsid selle pakkumuse pingereas teisele kohale, olid õigusvastased ja linn pidanuks selle hoopis nõuetele mittevastavaks tunnistama. Ehk siis vaidluse jätkamine riigikohtus peaks välja selgitama, kas pingreas teisel kohal on Eesti Buss või Hansa Bussiliinid.

Need mõlemad ettevõtted omakorda soovivad riigikohtus vaidlustada ringkonnakohtu seisukohta, et hankel linnale soodsaima pakkumuse teinud Go Busi hinna puhul ei ole piisavalt tõendatud, et see hind on põhjendamatult madal, ja seega kahtluse all lepingu nõuete­kohane täitmine.

Mõlemad ettevõtted on esitanud kahtlusi, et Go Busi pakutud hind ei võimalda lepingut korrektselt täita. Seega on mõlemad kaebajad teinud panuse sellele, et hoopis nemad võiksid võita õiguse sõlmida linnaga leping.

«Kui lootust ei oleks, siis ei oleks kohtusse läinud, oleme endiselt seisukohal, et Go Bus on teinud alapakkumise,» ütles Hansa Bussiliinide juhatuse liige Andres Puskar. «Teine mure oli meil, et linnavalitsus parandaks ära oma vea Eesti Bussi teiseks tunnistamise koha pealt. Need kaks asja vajavad lahendamist. Kui meil usku ei oleks, siis ei tegeleks.»

Tartu linnasekretär Jüri Mölder ütles, et riigikohus on mõlema vaidluse kohta küsinud linnavalitsuselt seisukohta 28. detsembriks. Ei ole teada, millal riigikohus otsustab kõnealuste kassatsioonkaebuste menetlusse võtmise või võtmata jätmise. Tavapraktikas võib selleks kuluda vähemalt kuu.

Linn ei saa lepingut Go Busiga sõlmida seni, kuni kehtib esmane õiguskaitse, ja see kehtib praegu ringkonnakohtu otsuse jõustumiseni.

Tartu linn kuulutas bussiliiniveo hanke välja aasta eest detsembris, pakkumused avas linn tänavu veebruaris.

Senise vedaja Sebe leping lõppeb 2019. aasta juuniga. Uut vedajat otsib linn kümneaastaseks perioodiks, mis algab 2019. aasta juulist. Linna nõue on, et uuel vedajal oleksid kõik gaasibussid.

Puskar ütles, et nende meelest on praegu veel piisavalt aega, et jõuaks rajada gaasitankla ja soetada vajaminevad bussid. «Turvaline ajavaru on 10–12 kuud,» ütles ta.

Go Bus on tänavu oktoobris hoiatas, et tankimistaristu ehitamiseks tuleks arvestada poolteist aastat, muidu võib minna nagu Võrus, kus gaasibussid olid, aga tanklat mitte.

Senise vedaja Sebe hinnangul piisaks Tartu praegusest tankimisvõimsusest üksnes kolmandiku busside tarvis.

Go Bus pakkus Tartu bussihankel arvestuslikuks aastahinnaks 6,6 miljonit eurot, Eesti Bussi hind pärast vigade parandamist oli 7,28 miljonit ja Hansa Bussiliinidel 7,45 miljonit.