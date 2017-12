Verekeskus vajab 0-grupi reesus negatiivset verd

«Aga selle veregrupi doonoreile oleme saatnud kutsed. Loodame, et nad tulevad ruttu, ja et siis saame minna aastalõpule kindlamalt vastu,» rääkis TÜK verekeskuse direktor Helve König. «Tegelikult on oodatud meile heategu tegema kõik terved ja abivalmis inimesed.»

Helve König tahab hea sõnaga meeles pidada ka kõiki neid asutusi, kes on verekeskusega tänavu eriliselt head koostööd teinud ja näinud vaeva doonoripäevade korraldamisega.

Verevarud praegu TÜK verekeskuses. | FOTO: skeem

«On asutusi, kus vaatamata erialaliselt raskele ja keerukale tööle, võimaldatakse oma töötajatel heategevusega tegeleda,» ütles ta ja asus kirjeldama.

Näiteks osalevad OÜ Playtech Estonia töötajad doonoripäevadel väga aktiivselt. Tublid on Tartu kutsehariduskeskuse töötajad ja õpilased. Tartu ülikooli loodusteaduste osakonna õppejõudude ja üliõpilaste doonoripäev oli Helve Königi sõnul korraldatud lausa jõulumeeleolus.

AS Aasta Auto tegi oma firmas eelnevalt doonoritele suunatud reklaamvideo, et leiduks rohkem verd loovutada tahtjaid.

Ka Dorpat Spa doonoripäevad on Helve Königi meelest alati väga läbimõeldult korraldatud, ette tehakse head reklaami ja verd loovutanud doonoreid üllatatakse pärast kinkekaardiga.

Helve König väljendas üldse suurt imetlust, et kui palju on Tartus neid inimesi, kes oma töökohas teevad ära sellise eeltöö, et vereloovutajaid veelgi rohkem saaks ja et verevarud ei lõpeks.

Tunnustust vajab ta meelest ka iga üksik doonor, kes on verekeskuse uuest asukohast ehk L. Puusepa 8 B-korpuse esimeselt korruselt üles leidnud – just sinna kolis verekeskus Puusepa 1a majast natuke enam kui aasta tagasi.

TÜK Verekeskus Maarjamõisas, sissepääsuga N. Lunini põik tänavast. | FOTO: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Homme ehk neljapäeval on verekeskus avatud kella 8 kuni 18-ni ning reedel kella 8 kuni 15.30-ni. Verekeskuse registratuuri telefon on 731 9362.

Kõige mugavam on TÜK verekeskusesse pääseda N. Lunini põik tänava poole jäävast uksest. Tartu kesklinnast viivad Maarjamõisa haigla juurde bussid 1, 3, 5, 8, 18 ja 24.