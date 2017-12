FOTOD: ülikooli spordihoone sarikapärg kuulutas ehituse keerulisema osa algust

Koos KRC Ehituse projektijuhi Jegor Šurminiga korvtõstukisse asunud Lemberg näitas seegi kord, et kõrgustes askeldamises pole tema jaoks midagi erakordset ning üsna pea oli pärg sarikate küljest lahti kangutatud. Nagu tava ette näeb, asus hoone tellija ehk ülikool seejärel ehitusmehi hea ja paremaga kostitama.

KRC Ehituse tegevjuht Siim Kroodo märkis, et sarikapidu on ehitaja jaoks alati märgilise tähtsusega, sest hoone on saavutanud oma maksimaalse kõrguse. Ta kinnitas, et ehitusega ollakse graafikus ja kõik on sujunud plaanipäraselt, kuid samas ka möönis, et graafik on pingeline. «Keerulisem on osa on tegelikult veel ees,» tõdes Kroodo.

Ta lisas, et nende jaoks on suurimaks väljakutseks see, et ehitustegevus tuleb organiseerida nii, et see häiriks võimalikult vähe neid, kes spordivad igapäevaselt kõrval asuvas spordihoone vanas osas.

Tartu ülikooli rektor Volli Kalm ütles omalt poolt, et üle kümne miljoni euro maksma minev ehitus on ühelt poolt investeering ülikooli sporditeaduste ja sporditegevuse heaks, kuid teisalt panustatakse mitmefunktsionaalse spordihoonega kogu linna arengusse. Kalm rõhutas, et spordisaalis ei hakata mängima üksnes korvpalli, vaid seal saab korraldada ka muid üritusi. Juba on paika pandud, et järgmise aasta sTARTUp Day ärifestival toimub just seal.

Spordihoone ehitustööd toimuvad mitmes etapis. Kõigepealt valmibki mitmefunktsiooniline saal, kus saab korraldada suuremaid õppe-, teadus-, spordi- ja kultuuriüritusi. Selles on võimalik pidada kuni 2000 külastajaga teaduskonverentse, kuni 3000 külastajaga kontserte ja muid suuremaid üritusi. Saali valmimine on planeeritud järgmise aasta märtsi lõpuks.

Teises etapis rekonstrueeritakse olemasolev pallisaal ja olmeplokk ning ehitatakse Emajõe-poolsele küljele uus, kolmekorruseline sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi korpus, et koondada kogu sellealane õppe- ja teadustöö linna eri paigust Ujula tänavale. Teine etapp valmib järgmise aasta lõpuks.