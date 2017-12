Tartu lapsevanemad koguvad allkirju lasteaiatasu külmutamiseks

Tartus on kohatasu määr üks Eesti suuremaid ehk 15 protsenti eelmise aasta alampalgast, mis tähendab, et kui veel 2013. aastal oli kohatasu veidi üle 35 euro kuus, siis järgmisel aastal tõuseb see juba 70 ja kahe aasta pärast 75 euroni ühe lapse kohta ning lapsevanemaid teeb see murelikuks, vahendas «Aktuaalne kaamera».

«See on lihtsalt liiga suur, eriti, et suvekuudel, kui laps ei käi lasteaias, tuleb ikkagi seda kohatasu maksta ja kui laps kaks kuud lasteaias ei käi, siis tuleval aastal on 140 eurot juba lihtsalt nii-öelda tuulde visatud,» rääkis lapsevanem Kelly Kittus, kelle sõnul ei tohiks kohatasu ulatuda üle 50 euro.

Opositsiooni ettepanekute kohaselt võiks kohatasudest linnaeelarvesse laekumata jääva raha kompenseerida näiteks plaanitava rattaringluse või tulumaksu arvelt.

Linnavalitsus lasteaia kohatasude alandamiseks või külmutamiseks hetkel võimalust ei näe ning põhjuseks tuuakse eelkõige soovi lasteaiaõpetajate palka tõsta. Tartu volikogu otsustab kohatasude saatuse neljapäevasel istungil.