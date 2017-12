Muusikali «Hüljatud» tänane etendus jäi peaosatäitja haigestumise tõttu ära

«Koidul oli nii hullusti hääl ära, et ta poleks suutnud täna seda rolli ära teha,» märkis teater Vanemuine juht Toomas Peterson.

Need, kes täna õhtul Vanemuisesse kohale tulid, said võimaluse piletid teatrikassasse tagasi müüa. Et Tartus on kõik muusikali «Hüljatud» etendused välja müüdud, polnud võimalik neil pileteid mõne teisel päeval toimiva etenduse vastu vahetada.

Samas märkis Peterson, et veel on võimalik pileteid vahetada mõne Tallinnas toimuva muusikali «Hüljatud» etendusele.

«Samamoodi vahetame tänased piletid mõne tesie teatrietenduse pileti vastu» lisas Peterson.

Vanemuise teatri juht Toomas Peterson sõnas, et kindlasti toimub etendus homme ning reedel. «Neil päevadel pidigi Mikk Saar peaosa mängima,» märkis Peterson.

Veel lisas teatri juht, et hiljemalt homseks hommikuks selgub neljapäevase etenduse toimumine. «Õnneks on sinna veel nii palju aega, et Mikk proovib enda neljapäevaseid esinemisi ümber tõsta,» lisas Vanemuise teatri juht.