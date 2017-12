Tartus lendab aastavahetusel taevasse 6544 tulelasku

Rohkem pauku

Tartu tänavune ilutulestik kestab seitse minutit ning selle aja jooksul lennutatakse taevasse 6544 üksiklasku.

Tulelasud avanevad mitmesuguste efektidena kuni 180 meetri kõrgusel linna kohal.

Ilutulestik läheb linnale maksma 4980 eurot ning on ligikaudu 500 eurot kallim kui mullu. Suurem kulutus ilutulestikule ei ole pannud linnavalitsust otsima toetust sponsoritelt.

Tartu abilinnapea Tiia Teppani arvates annab linna rahastus garantii, et kõik toimib parimal viisil.

Ta viitas asjaolule, et ootused tuleetendusele on igal aastal väga suured. «Inimesed sõidavalt maalt linna kohale, et Tartu ilutulestikku näha,» rääkis Teppan.

Oluline on pakkuda positiivseid emotsioone pimedal ajal, sõnas Tartu abilinnapea Tiia Teppan.

Tartu linna tulevärki korraldab ilutulestikukeskus Arnika. Nagu alati, lastakse rakette ka seekord haljasalalt Atlantise ja Võidu silla vahel.

Kõige parem on aastavahetuse ilutulestikku vaadata Vabaduse puiesteelt, Raekoja platsi jõepoolsest servast või Vanemuise mäelt.

Elva linn eraldab ilutulestiku tarvis ligemale 2400 eurot, mis võimaldab pakkuda kuue-seitsmeminutist vaatemängu. Nii nagu ka eelmistel aastatel, korraldab Elva linna aastavahetuse tuleetenduse Trip-lex Eesti.

Hind ja kvaliteet

Linnasekretär Salle Ritso sõnul pakub see ettevõte hinna ja kvaliteedi poolest soodsat teenust, millega elvakad on aastaid rahule jäänud.

«Lisaks on nad igal aastavahetusel linlastele midagi uut ja huvitavat näidanud,» rääkis ta.

Traditsiooniliselt lendavad raketid taeva poole linnavalitsuse hoone tagant. Parima elamuse saab kohaliku laululava ja Arbi järve äärsel alal.