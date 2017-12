Tammeka alustab hooajaks valmistumist kaptenita

Kiidron tõdes, et käib küll jooksmas ning jõusaalis kangi sikutamas, kuid meeskonna pallitreeningutega liituma ta ei kiirusta. «Praegu on veel vara öelda, kas jätkan või mitte, sest niikuinii oli mul plaanis pikem puhkus,» kõneles 27-aastane keskkaitsja.

Samas möönis mees, et eneses tuleb selgusele jõuda lähinädalate jooksul, et asi oleks üheselt selge ka meeskonnakaaslastel ning treeneritel. Ta märkis, et on rääkinud nii peatreener Kaido Koppeli kui ka klubi juhtkonnaga.

Otsad lahti

«Oleme üksteise seisukohtadest teadlikud, vaatame, kuhu oma otsusega lõpuks jõuame. Eks endal oleks ka hea, kui oleks kindlalt teada, kuid alati ei saa kõiges kindel olla,» jättis Kiidron jätkamise kohta otsad lahtiseks. Kuid jaanuari alguses lubas ta lõpliku ei või jah-i ära öelda, sest siis jääks klubile vajaduse korral veel piisavalt aega väärilise asenduse leidmiseks.

Tammekas mängimise kõrval on Kaarel Kiidron viimased kolm aastat tegutsenud kinnisvara alal ning hiljuti sai ta kinnisvaramaakleri kutsetunnistuse.

«Vaeva on nähtud ja järjepidevalt tööd tehtud – ning igal elualal kipub nii olema, et kui teed tööd, siis tuleb ka armastus. Selles lootuses olen rabelenud ja natuke end ka sellele turule sisse söönud,» andis Kiidron mõista, et tegevust jaguks talle rohkelt ka siis, kui peaks vutiga tõepoolest lõpparve tegema.

Tammeka tegevjuht Kristjan Tiirik rääkis, et kui välja arvata Kiidron, samuti pikemal puhkusel viibivad Jürgen Lorenz ja Kevin Anderson ning Nõmme Kaljuga treeniv Kevin Rääbis, on täna jalgpallikeskuses kogunev koosseis laias laastus sama, mis lõppenud hooajal.

Vigastatud paranemas

Siiski on meeskonnas praeguse seisuga ka üks kindel liituja: käed on löödud seni Nõmme Kalju ridadesse kuulunud 17-aastase kaitsja Daaniel Maanasega. Samuti on Levadialt omandatud ründava poolkaitsja Markus Loki mängijaõigused. Teatavasti liitus 18-aastane Lokk Tammekaga juunis, kuid siis laenulepingu alusel.

Kristjan Tiirik tõdes, et komplekteerimine veel käib ning Kiidroni võimalikule loobumisele mõeldes üritatakse tugevdada just kaitseliini.

Eks endal oleks ka hea, kui oleks kindlalt teada, kuid alati ei saa kõiges kindel olla, jättis Kaarel Kiidron jätkamise kohta otsad lahtiseks.

Konkreetsetest nimedest tegevjuht veel rääkida ei soovinud, kuid ta poetas, et näiteks FCI ja Levadia ühinemisel töötuks jäänud Artjom Artjunini värbamise peale nad pigem ei mõtle.

Peale kaitse vajab tugevdamist ka tartlaste ründeliin. Klubi poolehoidjatele on hea uudis see, et rängast põlvevigastusest on paranenud Rait Läll, kes eelmisel hooajal platsile ei pääsenudki.

Uue hooaja alguseks peaks taas mängukõlblik olema ka meeskonna esiväravavaht Karl Johan Pechter, kes vigastas augusti alguses põlve ning seejärel enam väljakule ei saanud.