Jüri Kõre: tubli peenhäälestusega provintsistumise vastu

Ega sõnastatud prioriteetidele sisu poolest midagi ette heita saa. Haridus, kultuur ja turvalisus on valdkonnad, millega peab omavalitsus tegelema kuust kuusse, aastast aastasse. Ja kui siis aasta enam-vähem korda läheb, pole templit «Tehtud!» lüüa eriti keeruline.

Natuke liiga propagandistlike eesmärkidega võrreldes on eelarvestrateegias ette kirjutatud põhimõtted palju konkreetsemad. Need nõuavad, et põhitegevuse tulem kasvaks, et investeeringute osakaal kogukuludest püsiks suur, et eelarvepoliitika oleks vastutustundlik.

Jah, põhitegevuse tulem 2018. aastal kasvab, kuid seda eelkõige riigieelarvest kohalikku eelarvesse suunatava üksikisiku tulumaksu osa ja toetuste suurenemise tõttu. Teenuste müügist ja linnavara kasutamisest saadavad (omateenitud) tulud kasvavad napilt poolteist protsenti.

Samasugune kahemõttelisus vaatab vastu investeeringute suurest osakaalust rääkiva põhimõtte osas. Tuleval aastal investeeringuteks planeeritud 35 miljonit jääb lõppeva aasta eelarve 39 miljonile kõvasti alla.

Kõige põnevam on arutleda vastutustundliku eelarvepoliitika üle. Miks? Nimelt leiab samasuguse põhimõtte Helsingi järgmise aasta eelarve seletuskirjast.

Vastutustundlikkus Tartu moodi on see, et võetakse juurde kaks korda rohkem uusi laene, kui vanu tagasi makstakse. Linna laenukoormus suureneb 64 miljonilt 72 miljonile. Vastutustundlikkus Helsingi moodi on see, et maailmaturu hindade tõusuga kaasnevat heaolu vähenemist kompenseeritakse kodanikele üksikisiku tulumaksu määra vähendamisega 0,5 protsendi võrra!

Saabuv aasta ei paku linnaisadele käesolevaga võrdsel hulgal lindilõikamisi. Kuid piknikuperioodi sisse juhatava Pirogovi platsi avamise ja tarkusepäevaks renoveeritud Raatuse koolimaja lindi­lõikamise vahele mahub ilmselt veel tosin kultuuri (monumendid), hariduse (lasteaiad), taristu (teed ja tänavad), transpordi (jalgrattaringlus), elamumajanduse (Turu ja Tiigi t hruštšovkad) ja mõne muu valdkonna edenemist tähendavaid tegusid ja tähistavaid pidusid.

Kuna eelarve üldmaht ei ole käesoleva aasta omaga võrreldes kasvanud, siis on raske eeldada, et mõne üldkasutatava teenuse kättesaadavus või kvaliteet hüppeliselt paraneks. Olgu see siis ühistransport, lastehoid, koolitoit vms, mis ühest või teisest vaatenurgast on juba rohkem kui kümnendi jooksul tartlaste kriitikat pälvinud.

Tõsi, koolitoidu kohta liigub kuluaarides kuuldus, et kui järgmise aasta riigieelarve saab vajalikud allkirjad ja pitserid peale ning riik suurendab päevast toiduraha 78 sendilt 1 eurole, siis on veebruarist ka Tartus 1.–4. klassi lapsed toiduraha maksmisest priid.

Paraku leiab eelarvest hoopis rohkem hinnatõuse kui -langusi. Hooldekodu kohatasu vaimse tervise hooldekeskuses tõuseb prognooside järgi 20 protsenti, 1000 euroni kuus. See teenus muutub keskmisele tartlasele kättesaamatuks. Lasteaia kohatasu tõuseb üheksa protsenti. Seni veel prognoos, mitte sündinud fakt, on hinnatõus noortespordis.

Üks viimasel kümnendil Tartus kõige tempokamalt kallinenud avalik teenus on lastehoid: 2013–2017 koguni 1,8 korda. Keskmine palk on sel ajal suurenenud vaid 1,3 korda.

Erandlik hinnakujundusmehhanism, seos alampalgaga, tagab selle teenuse järjekindla kallinemise. Tartus on hinnatõusu omakorda forsseeritud, põhjusteks tuuakse kümnendivahetusel olnud lastehoiu järjekorra likvideerimist, töötajate palga tõstmist, munitsipaal- ja eraaedade ja -hoidude kohatasu ühtlustamise vajadust.