Tartu ülikool sai kahe kaaluka teadusgrandi võrra rikkamaks

Võitjaks osutunud Eesti teadlased saavad tänu oma grandile luua iseseisva uurimisrühma mõnes selle grandiprogrammiga liitunud EMBO liikmesriigis, sealhulgas Eestis. Organisatsioon rahastab kumbagi teadlast 250 000 euroga, mis jaguneb viie aasta peale.

Elin Org | FOTO: Erakogu

EMBO eesmärk on rahastada kõrgetasemelist teadust molekulaar- ja rakubioloogia erialal üle Euroopa ning installatsioonigrantide süsteem on üks vahend selle eesmärgi saavutamiseks. Eestis on programmi elluviija Eesti teadusfond.

Tartu ülikooli teadusprorektori Kristjan Vassili sõnul aitab grant kindlasti kaasa ülikooli tuntuse kasvule Euroopas, eeskätt selle tõttu, et stipendiaatide teadustöödele kehtivad väga ranged kvaliteedinõuded. Ühtlasi aitab grant välismaal töötanud teadlasel asuda tagasi tööle kodumaale.

«Molekulaarbioloogia seis ülikoolis on hea: geenitehnoloogia on populaarne eriala, teaduse tase on väga kõrge ning teadus- ja arendustegevuse siirded genoomika ja tehnoloogiaga seotud erialadele paljulubavad,» rääkis Vassil.

Arto Pulk | FOTO: Erakogu

Värske teadusgrandi omanik Elin Org uurib inimese soolestiku mikrobioomi seost metaboolsete haigustega, nagu näiteks teise tüübi diabeediga. Ehkki grant lubab teadlasel luua teadusrühma mõne välismaa ülikooli juurde, peab Org vajalikuks jääda kodumaale ning teha koostööd siinse geenivaramuga.

«Minu soov oli tuua California ülikooli järeldoktorantuuri ajal saadud kogemused ja teadmised Eestisse,» ütles Org.

Teine grandi saaja Arto Pulk on Tartu ülikooli struktuuribioloogia vanemteadur, kelle uurimistöö käsitleb valgusünteesi regulatsiooni.

EMBO installatsioonigrandi programm loodi 2005. aastal Tšehhi, Poola, Horvaatia, Türgi ja Portugali initsiatiivil. Eesti osaleb selles 2006. aastast. Installatsioonigrandiga toetatakse doktorikraadiga noori andekaid teadlasi, teadustöörühmade juhte isikliku labori loomisel.