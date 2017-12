Aime Jõgi: heategev kuulutus veereb mööda maad otsekui lumepall

Lastefondi enda töö üks põhimõtteid on Küllike Saare sõnul toetada peresid ravi osas seni, kuni püsib vajadus ja probleem näiteks riiklikul tasandil lahendatakse. Lapse abivajadus kinnitatakse aga alati pärast raviarsti ja kohaliku omavalitsusega suhtlemist. Toetusi makstakse arvete ja tšekkide alusel ning annetatud raha ei kanta kunagi abivajaja pangakontole.

«Vaid nii saab kindel olla, et abi kasutatakse sihtotstarbeliselt,» on Saar veendunud.

Küllike Saar rõhutab, et nad on väga rõõmsad iga kodaniku heategevusliku algatuse üle, aga siinkohal on see jäänud läbi mõtlemata. Saar on mures ka selle pärast, et inimesed ei tule kahjuks kõikide asjade peale, mida nad võiksid silmas pidada, kui annetada otsustavad.

«Igaüks peaks hoolega kaaluma, kas ta annetus läheb ikka õige asja toeks või kuhjatakse abisaaja rutakalt üle kraamiga, millest kõik ei pruugi olla sugugi otstarbekas,» räägib ta.

Sotsiaalvõrgustiku aruteludes sõnavõtmine annab vahetu osalustunde ning kellel meist ei oleks südant sees! Tunne, et ka minust sõltub midagi, et mullegi antakse võimalus päästa ja aidata – kellele see korda ei läheks. Sellest saab parim kingitus üldse, mida endale jõuluajaks igatseda.

Postituse looja Gerly Ke­­­delauk on eraisikust heategijana pälvinud kaks aastat tagasi telejaama TV3 auhinnagalal Eestimaa Uhkuse laureaadi tiitli. Tänu tema organiseerimistööle sai abi ka üks ihtüoosi põdev poiss.

Palusin Gerly Kedelaugult sellegi loo kohta kommentaari.

Ta küll loobus telefonivestluse võimalusest, aga selgitas kirja teel, et uppumisõnnetusest päästetud poisi leidis ta tänu selle poisi ema sõbrannale, kes temaga ühendust võttis. «Helistasin emale ja sõitsin võõrale perele külla. Ja siis loetlesid ema ja isa üles mulle asju ja tegevusi, mis võiksid lapse taastumist kiirendada,» seisis kirjas. «Mina käesolevaga olen kodanik, kes lihtsalt head soovides, taastumisel abi vajava Jürgeni ja tema pere abipalvet oma sõpruskonnale vahendas, kutsudes ka oma sõpru üles tegema head. Kui tõesti saame mõningaid asju rohkem, kui vaja, on meil kokkulepe kohaliku kooliga, et annetame neile.»

Kuidas saaks keegi keelata kedagi sel viisil tegutsemast?! Gerly Kedelauk käitub ju viisil, nagu me kõik soovime, et inimesed käituksid. Ta märkab hädasolijat, ta ei jää kõrvalseisjaks ja asub tegutsema.

Aina suuremat hoogu koguvat kampaaniat jälgides tuleb mulle aga hirm peale. See on nagu mäest alla veerev lumepall, mis ähvardab kõik enda alla matta.

Tõsi, ma ei ole söandanud rääkida poisi ema ja isaga.