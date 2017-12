Kunstnik pälvis preemia Vene-teemalise näituse eest

Ta sai tunnustuse isikunäituste «Paint It Black» ja «Paint It Black II» ning kataloogi «Cold War / Paint It Black» eest. Komisjon hindas kunstniku oskuslikku teemakäsitlust, kunstiliselt suurepärast teostust ja väga mõjuvat esitust.

Lisaks olid need näitused komisjoni hinnangul väga täpsed ja poliitiliselt veatu vormikultuuriga.

Preemia andsid kätte linnapea Urmas Klaas, abilinnapea Margus Lepajõe ja Tartu kultuurkapitali tegevjuht Kristjan Silm.

Vaadata 14. jaanuarini

Art Allmäe näitust «Paint It Black II» saab vaadata 14. jaanuarini Tartu kunstimuuseumi esimesel korrusel. Joanna Hoffmanni kureeritud väljapanek on saanud inspiratsiooni Venemaa poliitikast. Tartu kunsti aastanäitust kunstimajas saab vaadata samuti 14. jaanuarini.

Kristjan Silma teatel oli tänavu Ado Vabbe preemia kandidaate kümme. Neid hindas seitsmeliikmeline asjatundjate komisjon eesotsas kunstnik Meiu Mündiga.

Varasemad premeeritud

Mulluse aastanäituse avamisel pälvis Emajõelinna ühe tähtsaima kunstiauhinna, Tartu linna ja Tartu kultuurkapitali koostöös välja antava Ado Vabbe nimelise visuaalse kunsti preemia ehk stipendiumi Evelin Salumaa alias Huupi isikunäitusega «Plat Principal / Pearoog». Detsembris 2015 pälvisid selle kahasse Peeter Krosmann ja Nadežda Tšernobai.

Varem, alates aastast 1997, on olnud selliseid autasustatud kunstnikke 18: Meiu Münt (2014), Laura Põld (2013), Enn Tegova (2012), Jaan Elken (2011), Rauno Thomas Moss (2010), Albert Gulk (2009), Jüri Kask (2008), Ilmar Kruusamäe (2007), Jaan Punga (2006), Imat Suumann (2005), Andrus Kasemaa (2004), Lembit Saarts (2003), Anne Parmasto (2002), Valve Janov (2001), Ahti Seppet (2000), Helle Vahersalu (1999), Lola Liivat (1998) ja Peeter Allik (1997).