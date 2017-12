Peetri kogudus võtab tarvitusele käsikellad

Käsikellade komplekti pühitses Tartu Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming. | FOTO: Margus Ansu

Helivärvi lisades

«Meile on tehtud rõdule astmed, kus kellalauad on statsionaarselt paigas,» ütles Mari Tooming, kes on ühtaegu Arsise kellaõpetaja ja dirigent ning Peetri koguduse muusikajuht. «Me tahame kutsuda koguduse liikmeid mängima, plaanis on moodustada ansambel ja tasakesi hakata kellamängu harjutama. See on võimalus neile, kelle lauluhääl ei ole nii hea, et kooris laulda, aga kes tahaksid musitseerida.»

Ansambel saab hakata dirigendi sõnul jumalateenistusi muusikaliselt kaunistama, näiteks koraalidele kaasa mängides või koori juures helivärvi lisades. «Kindlasti ei hakka see ansambel mängima sellisel tasemel nagu Arsise noored,» märkis ta.

Esimest korda loodab Mari Tooming uut ansamblit uue pillikomplektiga esinema saada mais või juunis. Proove tuleb teha iga nädal. Varsti saavad koguduse liikmed asjakohase kutse.

Made in USA

Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming rääkis, et mõte käsikelladest sai alguse 2016. aasta alguses koguduse juhatuse koosviibimisel. Kõne alla tuli, et peaks järele uurima, kuidas seda oleks võimalik teha ja kui palju see maksab.

«Mõte ketras umbes aasta,» meenutas ta. «2017. aasta alguses langetasime otsuse, et teeme ära. Tellisime kevadel Ameerika firma Malmarki komplekti Arsise kaudu.»

Õpetaja sõnul ei olnud ostmiseks kulunud rahasumma küll pisike, aga kogudus sai sellega hakkama, pealegi oli annetajaid piisavalt palju. Kui palju läks maksma? «Üle kümne tuhande euro,» ütles õpetaja Tooming.

Komplekt jõudis sügisel Tartusse, mispeale oli tarvis teha ettevalmistusi kiriku rõdul, et sinna saaks ehitada käsikellamängule sobiv poodium. «Seejärel otsisime pühitsemiseks sobivat hetke,» ütles õpetaja. «Tundus, et advendiaeg on selleks kõige parem.»