Galerii: leedulaste spordiklubikett Lemon Gym avas esimese klubi Tartus

End odava spordiklubiketina reklaamivas klubis on suur rõhk jõusaalil, mitte rühmatreeningutel. Jõusaali masinapargis on umbes 60 masinat. Eraldi ruum on veel virtuaaltreeninguteks ning valida saab 800 erineva treeningu vahel.

Ettevõtte Eesti haru juht Harry Liipa ütles, et praeguseks on spordiklubiga liitunud umbes 700 inimest.

Lisaks Tartule tehakse praegu Lemon Gymi avamise ettevalmistusi Tallinnas Mustakivi Prisma laienduses. Seal avab uus spordiklubi uksed märtsikuus.