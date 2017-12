Malle Blumenau: ilmselt hakkavad kõik juurde maksma

Eesti majandus kasvab võimsalt. Kuivõrd Tartus seda tunda on?

Kindlasti on tunda. See on ju ühtne süsteem. Kui Eestil läheb hästi, siis läheb ka meil hästi. Seda kasvu veavad Tartus põhiliselt suured ettevõtted, kes ekspordivad.

Kes on Tartu linnale kõige väärtuslikumad firmad?

Kõige rohkem tulu tuleb muidugi side- ja IT-valdkonna ettevõtetelt ja töötlevast tööstusest. Aastate kaupa on väga hästi näha, kuidas on arvud muutunud ja palk kasvanud. Kui aga vaadata maksumaksjate arvu ja võrrelda seda näiteks aastaga 2008, siis tegelikult ei ole see taastunud. Meil on umbes 600 maksumaksjat vähem, sest meie elanike arv pole suurenenud.

Probleem on selles, et üksikisiku tulumaks laekub inimese elukoha järgi. Rahvas aga liigub Tartu ümbruse valdadesse. Seal toimub elamuehitus ning ära liiguvad ikka rikkamad inimesed. Sellest maksutulust jääb Tartu ilma. Kui siia tuleb aastas umbes 4000 inimest, siis ära läheb 5000.

Kas Tartule olulised ette­­võtted on ikka samad või on ka muudatusi?

Ikka samad, erilisi nihkeid ei ole. Väga hästi läheb näiteks Kodumajal, Metecil ja teistel suurtel metalliettevõtetel. Palgad on kasvanud töötlevas tööstuses, samuti tervishoiu ja sotsiaalhoolekande sektoris. Eesotsas on ka jaekaubandus, kuigi seda hakkab järjest rohkem mõjutama e-kaubandus, mis tuleb muust maailmast.

Kaubandust on meil üldse minu meelest liiga palju. Kui vaatame keskmist palka, siis suuremat lisaväärtust annab ikka tööstus ja IT. Palkade vahe on silmanähtav. Aga kõige rohkem on tõusnud palk ehitussektoris. Kunagi öeldi, et kui linnapildis on palju kraanasid näha, siis läheb hästi. Kui kraanad kaovad, siis majandus kukub. See vastab tõele.

Ja kui vaadata töötust, siis see on meil praktiliselt olematu. Novembri lõpu seisuga oli Tartus 1900 töötut. Koos Tartu maakonnaga 3000. Umbes sama palju oli ka vabu töökohti. Iseasi on see, kas need sobivad nendele inimestele. Tööpuudus on langenud samale tasemele, kui oli aastal 2007. Selles mõttes on seis väga hea. Ettevõtjad isegi kurdavad, et vajalikku tööjõudu ei ole. Eriti tunneb sellest puudust teenindussektor.

Millises sektoris on firmadevaheline konkurents kõige tihedam?

Kõige rohkem paistab silma toitlustus. Seal on ikka väga tihe konkurents. Meil on umbes 280 toitlustusettevõtet ja tööjõudu napib. Ellu jäämiseks peab igaüks mitte hästi, vaid väga hästi tegema ja oma niši leidma.

Miks on toitlustuses nii palju üritajaid?

See on aegadest aegadesse nii olnud. Kui mõni toitlustuspind vabaneb, siis ei jää see kunagi täitmata. Võib-olla inimesed arvavad, et see on kerge, aga tegelikult on head toitu pakkuda väga suur kunst. Vaatamata sellele on alati uusi üritajaid.

Milline on ettevõtjate suhtumine järgmise aasta maksumuudatustesse?

Väga kriitiline. Tulumaksu arvestamine läheb väga keeruliseks. Need on ju põhimõttelised muutused. Muidugi on positiivne see, et tulumaksuvaba miinimum tõuseb, aga ettevõtjatele teevad muret ka teised muutused alates tööautodest ja lõpetades aktsiiside tõusu ja muu sellisega. Neid muutusi on lihtsalt korraga liiga palju.