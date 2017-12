Jaak Aab: ääremaastumise leevendamiseks tuleb astuda otsustavaid samme

Aastakümneid kestnud ääremaastumist ühe aastaga ümber ei tee, kuid valitsus on juba praeguseks teinud märgilisi samme, et Eesti arengut tasakaalustada ja ääremaastumist vähendada. Ääremaastumise leevendamiseks tuleb astuda väga otsustavaid samme. Olen teinud ettepaneku Ida-Virumaa programmi käivitamiseks ja Kagu-Eesti programmi loomiseks, et toetada keskkonda, kus ettevõtted saaksid luua töökohti ja inimestel oleks parem elada.

Eestil on aastaid süvenenud vaesuse ja ebavõrdsuse probleem. Novembris sai valitsusel täis esimene aasta ja selle ajaga on ette võetud mitu olulist reformi, mis suurendavad inimeste heaolu ja ühiskondlikku sidusust kogu Eestis.

Esiteks muutsime lasterikaste perede toetussüsteemi: kolme ja enama lapsega pere saab riigilt iga kuu 500 euro suurust toetust. Teiseks tõstame järgmise aasta alguses tulumaksuvaba miinimumi 500 eurole.

See otsus jätab kahele kolmandikule töötajatest iga kuu 64 eurot rohkem kätte, mis võimaldab kuni 1200 eurot kuus teenivale inimesele aastas 768 eurot lisatulu.

Maksuvaba tulu reform vähendab sissetulekute ebavõrdsust ja sellest võidab koguni kolmveerand Eesti töötajatest.

Kolmandaks suuname järgmise nelja aasta jooksul tervishoidu 215 miljonit eurot lisaraha, kuna meile on oluline kindlustada inimestele jätkusuutlik ja kättesaadav arstiabi.

Neljandaks otsustas valitsus taastada põllumeestele mõeldud üleminekutoetused, milleks on aastatel 2017–2019 ette nähtud üle 50 miljoni euro.

Need on mõned näited paljudest tegevustest, mida valitsus on Eesti riigi arengu, heaolu kasvu ja ühiskondliku sidususe nimel ette võtnud.

Ka majandusel läheb hästi. Pärast kaks aastat väldanud madalseisu oleme taas kerkinud üheks kiireima majanduskasvuga riigiks kogu Euroopas. Selle eest tunnustan ja tänan Eesti ettevõtteid ja inimesi.

Eesti tööhõive on rekordiliselt suur, palgakasv kiire ja aina suuremad on ka majapidamiste säästud. Inimeste tugevat majanduslikku seisu peegeldab tarbijate kindlustundeindeks, mis viimati oli nii kõrgel tasemel 2011. aastal. Lisaks toetab OECD avaldatud majanduse ülevaade valitsuse otsuseid tõsta tulumaksuvaba miinimumi ning muuta eelarvetasakaal paindlikumaks.

Kogukond teab, millised on kohalikud probleemid ja millised on nende võimalikud lahendused. Valitsus lähtub sellest, et omavalitsus on inimese jaoks lähim, mitte madalaim võim. Seetõttu võtame regionaalpoliitika rahastamist ja kohalikule tasandile otsustusõiguse andmist väga tõsiselt.

Põhjamaadele omaselt suurendab valitsus kohaliku omavalitsuse rolli ühiskonnaelu juhtimisel ja korraldamisel.

Järgmise nelja aasta jooksul suurendame omavalitsuste tulubaasi 185 miljoni euro võrra. Enam kui saja miljoni euro lisatulu ulatuses saab iga kohalik omavalitsus ise otsustada, kuhu lisaraha suunatakse. See on võimalus parandada mitmesuguste kohalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Omavalitsused saavad juurde uusi ülesandeid ja raha nende täitmiseks.

Tuleva aasta 1. jaanuarist hakkavad omavalitsused omavahelises koostöös kavandama maakonna arengut, võtavad üle rahvatervise ja turvalisuse prioriteetide seadmise, maakonna kultuurikoostöö koordineerimise, aga ka rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingud. Lisaks hakkavad omavalitsused koostöös korraldama ühistransporti.

Uus valitsus on otsustanud järgmisest aastast riikliku matusetoetuse endisel kujul taastada. 250 euro eest küll kogu matust korraldada ei saa, kuid see on ikkagi suur raha ja abi.