Soome juubeli nädal pakub Tartus rohkelt avastamist

Juba täna on Tartu ülikooli peahoones ajalooseminar, kus astuvad üles Eesti ajaloolased Ago Raudsepp ja Eero Medijainen, kes muu hulgas analüüsivad, miks suutis Soome sõja-aastail jääda iseseisvaks, aga Eesti mitte.

Kõnelevad ka Soome tuntud sotsiaalteadlane ja kirjanik Sari Näre, kellelt mullu ilmus teos «Sota ja seksi», kus ta uurib seda, kuidas mõjutasid eelmise sajandi sõjad seksuaalsust ning soorollide kujunemist Soomes.

Neljas esineja on kirjanik Antti Tuuri, kelle teose «Igitee» põhjal vändatud suurfilm tänavu esilinastus.

Seminari juhib ajakirjanik Rain Kooli.

Soome nädala programmikoordinaator Kadri Kaljurand ütles, et seminar on avatud kõigile.

Juba on avatud näitus «100 hetke» Tartu kaubamaja kolmandal korrusel. «Suvel oli kampaania, kus eestlased said Soome hetkedest ja soomlased Eesti hetkedest ise pilte teha, žürii valis välja sada paremat,» rääkis Kaljurand.

Näitus on Tartus 8. detsembrini ja läheb edasi Helsingisse.

Soome iseseisvuspäeva tähistamine on 6. detsembril, kui raekoja kellad mängivad Sibeliuse «Finlandiat». Raeplatsil esineb maaülikooli meeskoor Gaudeamus ning kuuma jooki ja suupisteid pakuvad Soome aukonsulaat ja Fortum Eesti.

Pidupäeva õhtul on Eesti Rahva Muuseumis akordionist Kimmo Pohjose kontsert.

Sibeliuse sünnipäevakontsert peetakse 8. detsembril linnamuuseumi saalis, üles astuvad kolm Soome muusikut: flöödimängija Jenny Metsälä, kandlemängija Noora Laiho ja pianist Seppo Varho ja laulab Atlan Karp.

Tartu söögikohad pakuvad Soome juubelinädalal soomepäraseid toite.

Kadri Kaljurand rääkis, et kindlasti ei saa märkamatuks jääda, et teisipäevast neljapäevani on Vanemuise kontserdimaja ja sillad valgustatud Soome lipu värvides nagu paljud kuulsad ehitised üle maailma. Ka Rooma Colosseum on siis valgustatud sinivalgeks.