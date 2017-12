Soome 100: Tartu – soome kirjanike linn

Hiljem tutvus J. K. Ihalainen ka Jaan Maliniga, kelle kutsel soome luuletaja esines 2013. aastal luulefestivalil Hullunud Tartu. Järgmisel aastal on Malini kord esineda Annikin Runofestivaalil.

Hullunud Tartu 2017. Kristiina Ehin (vasakult), Wimberg, Veronika Kivisilla, Contra, Kristel Mägedi, Heidi Iivari, Artemis Kelosaari (kirjanik Soomest), Aime Hansen, Luulur ehk Jaan Malin (seisab). | FOTO: Silver Sepp

Tihedat koostööd teevad ka luuletajatest festivalikorraldajad Jaan Malin ja Esa Hirvonen: nad ei külasta ainult vastastikku üritusi, vaid koostavad festivali Hullunud Tartu / TartSlämm ja Turu luulenädala (Runoviikko Varsinais-Suomessa) programmi nii, et osa esinejatest kattub. Seega Tartus on nähtud ja kuuldud viimasel ajal palju soome luuletajaid.

Kas siin on alati nii tore?!

Mai 2017. aastal. Prima Vista kirjandusfestival. Istume Soome ühe tuntuma kirjaniku Tuomas Kyröga Illegaardis. Meil on tore seltskond: Soome instituudi tublid tüdrukud ning alati lõbus Mika Keränen. Kyrö esines Tartus teist korda ning tal on kahju, et ta peab jõudma õhtuse lennuki peale. Kui ta ei peaks Prahasse sõitma, jääks ta Illegaardi jooma A. Le Coqi ning vestlema Tartu elust ja spordist.

Kahe päeva pärast olen luuletajate Sanna Karlströmi ja Henriikka Taviga Prima Vista õhtusöögil Ülikooli kohvikus. Pikk laud on täis kirjanikke, lähimad lauakaaslased on Contra ja Makedoonia luuletaja Nikola Madzirov. Karlström ja Tavi on käinud päeval Toomel jalutamas ning teiste kirjanikega Jõmmuga sõitmas. Nad on suurepärases meeleolus.

Luuletajad Henriikka Tavi ja Sanna Karlström ning Heidi Iivari (keskel) vestlevad Soome instituudis Prima Vistal 2017. aastal. | FOTO: Uku Peterson

«Kas siin on alati nii tore?!» hüüab ühtäkki Karlström. Nad ootavad vastust minult. Meil on värskelt meeles ka eelmine õhtu Veinis ja Vines, kus laulsime Kristiina Ehini ja Lauri Sommeri juhtimisel «Kalliolle, kukkulalle ...». «Jah,» naeratan, «see ongi Tartu.»

Karlstömi ja Tavi vaimustushüüet olen kuulnud Tartus nii mitmegi soome kirjaniku suust. Iga kord ei ole olnud meeles rääkida neile, et Tartu võlu on tundnud kümned soome kirjanikud ka enne neid: Olavi Paavolainen, Elina Vaara, Tatu Vaaskivi, Saima Harmaja ja Eino Leino ...

«Ma ei taha siit ära!» olevat luuletaja Eino Leino hüüdnud 1921. aastal Tartus, kus ta tundis elavat nagu paradiisis ning kes leidis hingesugulase eelkõige Henrik Visnapuus. Werneris malet mängides tuli Leinole mõte vahetada Soome kodakondsus Eesti oma vastu. Taotlus sai kirjutatud, aga kummagi riigi president jättis selle Leino meelehärmaks rahuldamata. Leino oli estofiil, kes pühendas Eestile mitu luuletust.

Tänu Soome instituudile ning Prima Vistale on tänapäeva Tartut külastanud kirjanduse superstaarid, nagu Sofi Oksanen, Kjell Westö ja Leena Lehtolainen. Aga Tartusse on leidnud tee ka sellised suured kirjanikud nagu Sirkka Turkka ning Leena Krohn, kes tavaliselt hoiavad avalikkusest eemale oma kodumaal. Mäletan, et üldiselt väga reserveeritud Leena Krohn tundis ennast Tartus ülimalt hästi. Ta kuulubki samasse Krohni kultuurisuguvõsasse nagu Tartus elanud kirjanik Aino Kallas ning folklorist Kaarle Krohn. Soome kirjanikul on tõesti Tartus tore.

Heli Laaksonen (keskel) sõpradega Tartu kirjandusmajas tänavu novembri lõpus. Vasakult Jan Rahman, Järvi Lipasti (Kokla), Contra, Mika Keränen, Urmas Vadi, ees Ilmar Kruusamäe. | FOTO: Heidi Iivari