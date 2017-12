Soome 100: suur sõprus... ja nii see algas

Soome säilitas Talvesõjaga oma iseseisvuse, kuigi kaotas 13 protsenti territooriumist, meie aga kaotasime pooleks sajandiks iseseisvuse. Sõdade ja okupatsiooni tagajärjel tekkis meil võrreldes Soomega suur majanduslik mahajäämus.

Mulle meenub 1989. aasta kohtumine Rudolf Jalakaga, kes oli Uppsala ülikooli väliseestlasest audoktor, hiljem Eesti peaministri majandusnõunik, rahareformikomitee liige ja Eesti Panga nõukogu liige. Kui ta oli ametisse astunud, külastas ta ka Tartu linna ja ülikooli. Kohtumisel temaga selgitasin meie majanduse toimimise põhimõtteid. Ta kuulas tähelepanelikult ja tunnistas, et ei olnud siiani aru saanud, kuidas toimib see nn plaanimajandus. Viimaks mõistis ta, et see on ehtne koloniaalmajanduslik poliitika.

Uppsala oligi esimene linn, kes julges juba 1988. aastal sõlmida Tartuga sõpruslinnade lepingu.

Ettevaatlik välispoliitika

Samal ajal otsisime kontakte Soome suuruselt teise linna Tamperega. Tamperega olid suhted tekkinud juba ülikoolide, teatrite ja spordiorganisatsioonide kaudu.

1989. aastal sõitsin eraviisiliselt Tamperesse ja täiesti juhuslikult kohtusin seal Tampere linnavolikogu liikme Liisa Löyttyniemiga, kes osutus suureks Eesti sõbraks. Liisal oli Tallinnas väga hea tuttav, keda ta soovis külastada, kuid ta ei saanud viisa hankimiseks kutset. Korraldasin talle kutse, et ta saaks tutvuda Tartu linnavalitsuse tööga ja meie eluoluga. Külastuse eesmärk oli, et saaksime tulevikus kahe linna sõprussuhteid arendada.

Jaani 4 elamu renoveerimine Tampere majaks sai alguse 1994 ja see avati 1997. | FOTO: Tampere maja arhiiv

Liisa Löyttyniemi külastas Tartut mitmel korral ja tema eestvõtmisel loodi Tampere-Tartu selts. Kontaktid loodud, saatsime 1990. aasta sügisel linnapea Toomas Mendelsoni kirja Tampere linnajuhtidele kutsega tulla delegatsiooniga Tartusse, et arutada koostöö ettevalmistamist.

Liisa Löyttyniemi valmistas ette Tampere linnavolikogule otsuse eelnõu kahe linna sõprussuhete arendamiseks, kuid see lükati kalevi alla.

Lassi Saressalo kirjutab oma raamatus: «… selline asjade tähelepanuta jätmine oligi Tamperes tollal Soome ametlik välispoliitika, mis ei lubanud kuidagi uskuda, et maailm muutub ja Nõukogude Liit laguneb. Ei usutud Eesti iseseisvusesse. Tamperes andis selliste seisukohtade mõju väga otseselt tunda, sest linnapea Jarmo Rantanen oli tol ajal Soome siseminister (linnapea igapäevaste ülesannete täitmiseks oli määratud asendaja – V. K.) ning loomulikult seotud presidendi ja valitsuse välispoliitiliste hoiakutega. Fakt on ka see, et Tampere linna ametkond ei olnud muuski osas veel uue aja tulekuks valmis.»

Kohe pärast 1991. aasta augustisündmusi võeti Liisa Löyttyniemi ettepanek järsku menetlusse ja selge häälteenamusega ka vastu. Sõpruslinnade leping sõlmiti Tartu raekojas 22. detsembril 1992.

Lepingule kirjutasid alla Tampere poolt volikogu esimees Sirkka Merikoski, abilinnasekretär Pertti Paltila ning Tartu poolt volikogu esimees Aino-Eevi Lukas ja linnapea Ants Veetõusme. Sisutihe koostöö oli sellega ametlikult alanud.

Bussid kingituseks

Iseseisvunud Eestil ja Tartul sealhulgas oli palju probleeme. Näiteks meie linnaliikluses kasutatavad bussid olid vanad ja nende tagavaraosade saamine osutus võimatuks.

Tampere linn ostis omale uued bussid ja neil kasutuses olnud bussid remonditi ja komplekteeriti meie tarbeks. Kokku saime kingituseks – ja osa neist ka ostsime – ligikaudu 40 autobussi. Bussidega pandi kaasa meie soovil haiglavarustust ja aparatuuri. Pertti Paltila oli määratud Tampere-poolseks koordinaatoriks, kes komplekteeris saadetised meie palvete põhjal.