Galerii: Tammeka lõpetas kodumängud raske võiduga

Tartlased valdasid avaminutitest saadik rohkem palli, kuid esimesel poolajal vastaste väravale väga suurt ohtu ei kujutatud. Tõsi, 19. minutil avanes Tammekal hiilgav võimalus eduseis haarata, kui nurgalöögijärgses segadikus teeniti 11-meetri karistuslöök, ent penaltit lööma asunud Tauno Tekko virutas nahkkera väravast mööda.

Kui ise ei löö, lüüakse sulle – ning sisuliselt avapoolaja viimasel sekundil läks ootamatult juhtima hoopis Pärnu, kui palli Tammeka väravasse saatis Uku Kõrre.

Teisel poolajal võttis kodumeeskond viimaks siiski jalad kõhu alt välja ning kohtumise saatus otsustati kolme minutilise perioodi jooksul – esmalt viigistas Tristan Koskor 58. minutil seisu ning 61. minutil viis Martin Jõgi Tammeka ka juhtima.

Eduseisu suutsid väljakuperemehed ka hoida, kuigi mängu viimasel minutil pääses väga ohtlikult löögile Dmitri Kutsarev. Tammeka õnneks vuhises pall napilt posti kõrvalt mööda ning 2:1 võit oli ikkagi tõsiasi.

Tartlaste võiduvärava autor Martin Jõgi kinnitas pärast kohtumist, et mängu kergelt võtma ei mindud ning kuigi Pärnul on kõrgliigast välja kukkumine juba ammu kindel, anti endale aru, et kindlasti tahavad külalised tõestada, et pole nad nii kehvad midagi. Seda enam, et hooaja esimeses omavahelises mängus olid pärnakad Tammekalt 1:1 viigiga punkti kätte saanud.

«Poolaja lõpus sisse lastud värav andis meile sportlikku viha juurde ning panime kõik mängu, et kohtumine ikkagi enda kasuks kallutada. See ka õnnestus, kolm punkti on meie omad ja lõppkokkuvõttes võib mänguga rahul olla,» rääkis Jõgi.

Tammekal on jäänud pidada veel kaks mängu, mõlemad Tallinnas. Nädala pärast heideldakse tiitlit jahtiva FC Floraga ning 4. novembril lõpetatakse hooaeg FCI vastu.

«Tänane mäng tuli raskelt, aga kõik mängud on erinevad ning usun, et Flora ja Infoneti vastu võime head mängu näidates saada ka tulemuse,» andis Jõgi mõista, et ka neist mängudest tahetakse punkte võtta ning puhkusele keegi veel ei mõtle.

Liigatabelis hoiab Tammeka 36 punktiga kuuendat kohta. Neist võivad kahe viimase matšiga mööda tõusta Sillamäe Kalev (neil on jäänud mängud Paidega ja Viljandi Tulevikuga) ning omad võimalused on ka Paidel (lisaks Sillamäele viimane mäng Pärnuga).

