Hull teadlane kutsus lapsi avatud mänguväljade festivalile

Selleaastane avatud mänguväljade festivali teema «Mängult või päriselt» sai inspiratsiooni laste ja noorte kultuuriaastast. Festivali ajal on Tallinna, Tartu ja Pärnu kahekümnes muuseumis kasutusel spetsiaalselt selleks festivaliks loodud uued mängujuhised, mis aitavad muuseumide külastuse teha erilisemaks ja meeldejäävamaks. Mänge on loodud erinevas vanuses lastele, nii on iga vanusastmete jaoks oma tase.

Tartus ootab kuni 3-aastaseid väikelapsi just neile loodud juhiste järgi mängima Tartu ülikooli loodusmuuseum, ent samas muuseumis on pisut keerulisem mängujuhis ka 4-6-aastastele. Veelgi rohkem nuputamist nõuab 7–10-aastastele lastele mõeldud mängujuhis, mille järgi saab avastada Tartu ülikooli muuseumi kogusid. 11–14-aastased lapsed on aga oodatud Tartu tähetorni.

Samas ei maksa festivali korraldajate sõnul pöörata liigselt tähelepanu vanusele, sest mängurõõmu saab tunda mängides nii lihtsamast kui keerulisemast mängust. Mängujuhised leiab igast muuseumist kohapealt ning need on tasuta. Näitustele pääseb muuseumipiletiga.

Lisaks mängujuhistega muuseumide avastamisele on võimalik osa võtta Tallinnas, Tartus, Ülenurmel, Pärnus, Haapsalus ja Paldiskis toimuvatest otsimis- ja avastusmängudest, jutu- ja töötubadest, veebipõhisest raamatumängust, vaadata etendust või koos perega osaleda perehommikutel.