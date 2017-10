Küsitlus korruptsiooniskandaalist: milliseid samme ootavad tartlased linnapea Urmas Klaasilt?

Raik Sõster / Foto: KRISTJAN TEEDEMA

Raik Sõster

Mis vahet seal on? Kui uued abilinnapead tulevad reformierakonnast või keskerakonnast, siis vahet ei ole.

Aga mis meil veel linnapeavariante on peale Klaasi? Ei kujuta ette. Valimised on ära olnud, praegu enam ei muuda midagi ja järgmiste valimisteni on neli aastat aega. Ma ei näe kedagi, kes Urmas Klaasi asemel võiks olla. Ta oli paratamatult Tartu linna kõige populaarsem kandidaat. Tegelikult oleks tore, kui ta tagasi astuks.

Pigem on küsimus selles, kus oli kaitsepolitsei, miks seda enne valimisi ära ei tehtud. Seda oleks tulnud teha kuu aega enne valimisi, sest ega need materjalid üleöö nende ukse taha ei tulnud.

Arne Tamm / Foto: KRISTJAN TEEDEMA

Arne Tamm

Infot on vähe. Kuidas üldse nende korruptsioonijuhtumite jälile saadi? Kas see ei ole mingi poliitiline mäng?

Minu arust ei oleks linnapeal mõtet praegu tagasi astuda. Ega linnapea ei tea ju oma alluvate tutvusringkonda, seda on ka võimatu nõuda. Tema saab tegeleda ainult sellega, mis töö juures välja tuleb. Iga abilinnapea töötab oma valdkonnaga ja kui palju nad linnapeale üldse aru annavad? Muidugi, nad peavad eeskirjade piires tegutsema, aga mulle tundub, et siin on mängus ärategemine erakondade vahel. Viimase info järgi abilinnapead tulid arestimajast välja ja mis nüüd edasi saab, me ei tea.

Mina küll arvan, et Urmas Klaas peaks jätkama, see ei ole põhjus tagasi astumiseks, kuigi ta on vastutav linnavalitsuse töö eest. Hommikul raadios arutati, et üks abilinnapea oli saanud pudeli konjakit ja kinkekaarte. Ma ei tea küll, kas see on põhjus, et linnapea peaks tagasi astuma. Olukord on keeruline, infot on rohkem vaja.

Tiiu Tambet / Foto: KRISTJAN TEEDEMA

Valve Zopp / Foto: KRISTJAN TEEDEMA

Tiiu Tambet ja Valve Zopp

T. T.: Linnapea vist ei ole õige koha peal. Ta pole aru saanudki, mis tema ülesanne on. Ta kõike nii eitas, mida ta peaks tegelikult teadma. Ta on linnapea, tal peaks ju ülevaade olema, kuidas see sai üldse juhtuda.

On küll kerge öelda, et linnapea peaks tagasi astuma, aga kas üldse kedagi asemele on võtta? Aga seda leian küll, et reformierakond on Tartu linna pigistanud väga palju. Kuidas nad tegutsenud on, seda on nii palju. Paistab, et nendel kahtlustustel on ikka tõsi taga ja juttudel, mida reformikad oma liikmetele kätte mänginud on.

Oleme mõlemad hingega tartlased ja tahaks, et midagi siin ikka teistmoodi hakkaks toimuma.

V. Z.: Muretseme ikka Tartu pärast ja tahaks, et asjad oleksid läbipaistvad.

T. T.: See vist võtab aega. Vist peab uus põlvkond kasvama, ehk sealt tuleb midagi.