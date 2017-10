Kõrgustesse pürgijad saavad uuel nädalal tudengivarjuks hakata

Esmaspäevast reedeni saavad gümnaasiuminoored võimaluse elada päeva lennunduseriala üliõpilasena. Tudengivarjunädalal näevad noored oma silmaga, kuidas elu kõrgkoolis käib, mida lennunduserialadel õpitakse ja millised on akadeemia õppetingimused.

Varjuna saab osaleda huvipakkuva eriala loengutes või praktikumides, et selgitada välja, kas eriala on see, mida tulevikus õppida soovitakse. Tudengivarje juhendavad lennuakadeemia üliõpilased, kes tutvustavad lisaks õppetööle ka vaba aja veetmise võimalusi, õpperuume ning võimalusel simulaatoreid. Külastatakse ka õhusõidukite hooldusangaari ja Tartu lennujuhtimistorni.

Tudengivarjunädala eesmärk on pakkuda noortele võimalust erialavalikutes paremini orienteeruda, eriala sobivuses juba enne sisseastumist veenduda ning aidata kooli valides teadlikke valikuid teha. «Kuna akadeemiasse sisseastumisel hinnatakse ka motiveeritust õppimiseks ja töötamiseks antud erialal, siis sellised üritused, kus on võimalik erinevate erialadega tutvust teha, tulevad ka kandideerimisel igati kasuks,» lisas lennuakadeemia õppeosakonna juhataja Signe Vanker.

Tudengivarjunädalal on ka oma präänik: varjuks olemisest huvitatud noortel, kes end lennuakadeemia Facebooki lehel kirja panevad ja eeloleval nädalal akadeemiat külastavad, on võimalus võita pooletunnine sessioon lennusimulaatoril.