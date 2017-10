Artjom Suvorov korruptsioonikahtlustustest: absurd!

Õigemini pääsesid Suvorov ja Semilarski taas vabadusse juba täna ennelõunal, kuid arestimajast lahkuti tagaukse kaudu ning ajakirjanikele kommentaare ei jagatud. Õhtul jagas Artjom Suvorov ERRi raadiouudistele siiski oma versiooni juhtunust.

Tema sõnul kahtlustatakse teda kahes altkäemaksu võtmise episoodis - ühel korral saanud ta kahtlustuse kohaselt meelehead 250 eurot, teisel korral aga pudeli konjakit ning kinkekaarte. Vastutasuks pidanuks Suvorov aitama kahel spordiorganisatsioonil linnalt toetust saada.

«Absurd!» kõlas Suvorovi konkreetne kommentaar kahtlustuse kohta. «Mina tegin fraktsioonile ettepaneku, fraktsioon tegi ettepaneku linnavolikogule, kes otsused kinnitas. Ja mina siis praegu saan karistada selle eest, et tegin selle ettepaneku ja väidetavalt sain mingi raha ka, aga ma ütlen käsi südamel, et nende käest ma raha ei saanud,» kinnitas Suvorov.

Artjom Suvorov on kindel, et 99,9 protsendise tõenäosusega tõestatakse tema süütust, see olevat vaid aja küsimus, kuid mõistagi jätab kogu lugu külge suure märgi. Ta on otsustanud peatada oma liikmelisuse Keskerakonnas ja astub tagasi erakonna piirkonna juhatusest.