Video ja fotod: sajad tartlased kogunesid kaarsilla valgusinstallatsioone uudistama

Installatsioonide autoriteks on Eesti kunstiakadeemia uusmeedia osakonna magistrandid ning kokku on neid installatsioone viis, mida huvilised järjekorras ka näha ja kuulda said.

Teoseid hakatakse edaspidi esitama sillal igapäevaselt, aga alati väikeste variatsioonidega. Pimedal ajal on sild valgustatud, igal nädalapäeval eri tonaalsuses. Lisaks kostuvad iga päev sünkroonis raekoja kellamänguga sillalt viie helikunstniku teosed, mida saadab ka vastav valguskujundus.

Veerand kaheksa paiku hakkas suurem rahvamass vaikselt silla juurest laiali minema. Ilu on teatavasti vaataja silmades ja kõrvades ning sestap oli kuulda installatsioonide kohta nii positiivseid kui ka mitte nii positiivseid hinnanguid.

Küll aga arutasid nii mõnedki inimesed omavahel, et vähemalt esitlusel valgus ja heli üksteist ei toetanud – heliinstallatsioone oli kõige parem kuulata otse kaarsillal kõndides, kuid siis jäädi suuresti ilma visuaalsest poolest.

Kaugemalt esitlusele kaasa elades oli küll näha visuaalne pool, aga see-eest läks heli suuresti kaduma. «Mingi kõmin vist oli,» vastas näiteks üks sillast eemal seisnud keskealine mees oma tuttavatele, kes jõudsid kohale esitluse lõpuks ning pärisid, et kuidas siis heliteosed ka olid.