Kinnistu, mis võis viia abilinnapea korruptsioonikahtluse alla, müüdi Osta.ee portaalis rekordhinnaga

Tartu linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven tunnistas, et nii suur lõpphind tuli tema jaoks üllatusena. 9. oktoobril alguse saanud enampakkumisel oli 2423 ruutmeetri suuruse kinnistu alghind enam kui kolm korda väiksem ehk 250 000 eurot.

Näeb ette äri- ja tootmishoonet

Ahven märkis, et kinnistu alghind määrati eskperthinnangu alusel. «See küll ütles, et tegemist on väga atraktiivse krundiga, kuidas samas polnud võrdluseks kõrvale võtta mõnd samalaadset turul müüdavat objekti. Pigem tehti seal konservatiivne hindamine,» leidis Ahven.

Ta lisas, et sarnaselt on lõpphind alghinnast kordades erinenud ka mõnel varasemal elektroonilisel enampakkumisel, kuigi siis on summad olnud märksa tagasihoidlikumad. Näiteks on müüdud 25 000-eurose alghinnaga Veski 11a 75 000 euroga. Ahvena sõnul on taolised elektroonilised oksjonid väga efektiivsed, sest ühelt poolt on see avalik, kuid teisalt on tagatud pakkuja anonüümsus.

Võru 176 kinnistu on sihtotstarbelt ärimaa. Krundi hoonestamisel tuleb arvestada Tartu linnavolikogu tänavu 14. septembril vastu võetud otsusega nr 494, millega kehtestati Tartu linna üldplaneering. See näeb ette Võru 176 kinnistule äri- ja tootmishoone ehitamise, mis võib olla kahe- kuni neljakorruseline ja see peab asuma Võru kui Aardla tänava frondis.

Müügitingimuste järgi on ostjal kohustus püstitada kinnistule hoone kahe aasta jooksul alates müügilepingu sõlmimise päevast.

Kinnistu müügi eel koostatud linnavalitsuse müügikorralduse õiendis seisab, et edukalt lõppenud enampakkumise korral tasub linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond oksjoni korraldanud AllePal OÜle vahendustasu ühe protsendi ulatuses müügihinnast, kui summa ületab 13 000 eurot.

Uurimisorganid tunnevad huvi

Oksjonil käis alates 291 500 eurost andmine vaid kahe pakkuja, anonüümse A990 ning toitlustusäris tegutseva Tõnu Lehto vahel. Põhiliselt pakuti täna kella kümnest kaheteistkümneni. Nii Lehto kui A990 tegid oma viimase pakkumise täpselt ühel ajal, kell 12:05,42. Lehto 851 000 eurole lajatas A990 vastu 855 000 euroga ning sai nii kinnistu uueks omanikuks.

Just selle kinnistu puhul tunneb kaitsepolitsei Tartu Postimehe andmeil elavat huvi Valvo Semilarski tegevuse kohta. Pakkuja A990 taga peitub toimetuse andmetel kütusefirma Olerex vara haldamisega tegelev Aqua Marina AS, mille juhatuse liige on Antti Moppel.

Täpselt sama firma soovib Tartu kesklinnas Turu 21 kinnistul asuva endise ööklubi asemele ehitada kuni kuuekorruselise ärihoone, ehkki kinnistu ise kuulub tegelikult Wipestrex Kinnisvaraarendusele. Hoone, kus varem on tegutsenud klubid Pattaya, Ahi ning viimati Cleo, ning mis sulges uksed mullu kevadel, ostis Wipestrex Kinnisvaraarendus kaks aastat tagasi Valvo Semilarskilt ja Aleksander Denissovilt. Ehkki Wipestrex Kinnisvaraarenduse juured viivad ehitusfirmani Rand ja Tuulberg, võib krediidiinfo raportite põhjal seostada ettevõtet AS Wipestrex Grupiga, mis omakorda kuulub ettevõtja Aivo Pärnale.