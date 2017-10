Poliitikasse läinud endine kapo juht: Tartule kehtivad samad reeglid, mis Tallinnale

Aeg kritiseeris Tartu linnapead Urmas Klaasi selle eest, et too pole siiani juhtunu asjus kostnud muud, kui seda, et tunneb end petetuna. «Sellest jääb väheks, sest petetud on hoopis tartlasi ning minu silmis on ka Klaas ise praegu petmas Tartu inimesi,» kirjutas ta.

«Tartlased on teda usaldanud juhtima linna ja eeldanud, et tal on selleks ka vajalikud oskused. Avalikke vahendeid juhtiva isiku põhivastutus on avalike vahendite säilimise ja heaperemeheliku kasutamise tagamine. Linnapea Klaas ei ole nende ülesannetega kindlasti hakkama saanud. Me ei ole kordagi tema selgitustes kuulnud, et ta oleks linna varade heaperemeheliku kasutamise kontrollimiseks kasutanud sõltumatut auditit ega ka seda, ta oleks midagi ette võtnud sisekontrolli süsteemi tugevdamiseks või taotlenud täiendavaid volitusi revisjonikomisjoni töö parandamiseks,» lisas Raivo Aeg.

Ka rõhutas Aeg, et hämarate tehingute kohta kehtivad kõikides linnades samad standardid – ei saa olla nii, et Reformierakonna juhid mõistavad Tallinnas korruptsiooni hukka ja nõuavad linnapea väljavahetamist, aga Tartus taganevad samadest põhimõtetest.

«Urmas Klaasil on põhjust tõsiselt kaaluda linnajuhtimise teatepulga üleandmist pädevamale juhile. Valimistejärgse uue linnavalitsuse moodustamisega tekib selleks sobiv võimalus,» arvas Aeg.

Kolmapäeva hommikul esitas prokuratuur korruptsioonivastase seaduse alusel kahtlustused Tartu abilinnapeadele Valvo Semilarskile (Reformierakond) ja Artjom Suvorovile (Keskerakond). Altkäemaksu andmise kahtlustused esitati ka kahele eraisikule. Abilinnapead loobusid neljapäeval ametist.