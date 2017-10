Linnaraamatukogus avatakse näitus Tartu kooliväljaannetest

23. oktoobril avatakse Tartu Linnaraamatukogus näitus «Nooruse helinad: Tartu kooliväljaanded läbi aja». Välja on pandud Tartu koolide almanahhe, ajakirju ja ajalehti eelmise sajandi algusest kuni tänapäevani. Lisaks praegu tegutsevatest koolidest saadud materjalile on oma kogust näitusele trükiseid andnud mitu bibliofiili nii Tartust kui ka Tallinnast. Esindatud on trükitud, mitmesugusel viisil paljundatud ja ka väga haruldased käsikirjalised väljaanded.