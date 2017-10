Vaata ja vali: eesti rahvusliblikas selgub e-hääletusel

«Liblikate hämmastav moone väikesest «ussikesest» läbi muumiana näiva nuku tiivuliseks ja kauniks liblikaks on teinud nendest taassünni ja surematuse sümboli,» on kirjas lepidopteroloogide seltsis koostatud selgituses. «Paljud maailma rahvad seostavad oma loomise lugu just liblikatega.»

Liblikaid peeti hingeloomadeks, kelles elasid edasi inimeste ja isegi koduloomade hinged. Liblikaid on peetud ka endelisteks olevusteks.

Eestile uue loodusliku taustaga sümboli hääletamine veebisaidil rahvusliblikas.ee algas 16. oktoobril, teatas seltsi esindaja Allan Selin. Veebilehel on võimalik tutvuda kandidaatidega, keda on eelvaliku tulemusena üheksa: sini-paelöölane, rohukedrik, leinaliblikas, raba-võiliblikas, mustlaik-apollo, pääsusaba, lapsuliblikas, harilik päevakoer ja silmiksuru. Kõigist neist on foto ja mõnerealine tutvustus.

Näiteks rohukedriku kohta on lugeda, et ta on ainuke meie liblikas, kes tegutseb kogu aasta. «Lisaks suveöödel lendavale rahvariidemustris tiibadega valmikule kohtame talviste sulailmadega lumel kulgevat rõõmsate kollaste täppidega sini-must-valget röövikut. Nutikalt käituv röövik on põhjamaine talvekangelane, sest ta talvitub lumes,» on kirjas veebilehel rahvusliblikas.ee.

Täna, 18. oktoobril kell 10.45 oli sini-paelöölasele antud 37, pääsusabale 26 ja lapsuliblikale 9 häält. Praeguseks (18. oktoober kell 21.40) oli aga esikolmik säherdune: pääsusaba 212, sini-paelöölane 87 ja leinaliblikas 33 häält.

Eesti rahvusliblika hääletamine lõpeb 31. detsembril. Põhjalikult saab kandidaatidega tutvuda siin.