Tartu abilinnapeade hämarad teod: poolteist aastat tagasi peeti kinni Kajar Lember

Kahtlustuse kohaselt osales Valvo Semilarski (Reformierakond) otsustes, millega seoses olid tal isiklikud majanduslikud huvid. Samuti kahtlustavad Lõuna ringkonnaprokuratuur ja kaitsepolitseiamet Semilarskit altkäemaksu võtmises ning üht ärimeest talle altkäemaksu andmises.

Artjom Suvorov (Keskerakond) võttis kahtlustuse kohaselt pikema aja jooksul korduvalt altkäemaksu mitmele organisatsioonile toetussummade eraldamise eest. Üht inimest kahtlustatakse Suvorovile altkäemaksu andmises.

Paraku pole Semilarski ja Suvorov sugugi esimesed Tartu abilinnapead, kes viimastel aegadel sekeldustesse on sattunud. 2016. aasta 24. mail pidas keskkriminaalpolitsei kahtlustatavana kinni Kajar Lemberi, keda kahtlustati korduvas altkäemaksu võtmises.

Tänavu mais, aasta pärast Lemberi kinni pidamist rääkis Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Marek Vahing Tartu Postimehele, et Kajar Lemberile altkäemaksu võtmises ja soodustuskelmustes kahtlustuse toonud kriminaalasi on aktiivses kohtueelses menetluses ning kokku on kahtlustatavate hulgas ligikaudu 20 isikut.

Vahingu sõnul võtavadki sellised menetlused kauem aega, sest läbi tuleb töötada suur hulk materjale. «Konkreetse kriminaalasja uurimisplaani kohaselt kuulatakse üle kuni sada tunnistajat, töötatakse läbi üle 40 digiseadme, mille hulgas on 22 arvutit ja kuus telefoni, loetakse läbi ligi 20 000 e-kirja ning analüüsitakse enam kui 20 000 paberkandjal olevat dokumenti,» kirjeldas ta.