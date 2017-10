Lastekaitse ühing pakub tasuta suppi ning põnevaid mänge muuseumides

Söögituba asub Tartu aadressil Variku 8 ning supisööjad on oodatud 23. kuni 27. oktoobrini kella 10 kuni 13-ni.

Tartu lastekaitse ühingu liige Tiina Aasmäe tuletas meelde, et tasuta supi sööjaks tuleb end registreerida kas telefonil 5866 2414, vastab juhatuse liige Sirje Pärn, või elektronkirjaga tartu.lastekaitse@gmail.com või siis Tartu lastekaitse ühingu Facebooki lehe sõnumikasti teadet jättes.

Muuseumisse mängima

Uudis on see, et eeloleval koolivaheajal teeb Tartu lastekaitse ühing koostööd ka laste ja noorte festivaliga Avatud Mänguväljad, kes pakuvad head võimalust osaleda nende ettevõtmistel Tartus. Avatud Mänguväljad on just sügisesel koolivaheajal toimuv festival, mis leiab aset muuseumides ja lastesõbralikes asutustes paljudes kohtades üle Eesti. Ka Tartu muuseumides on kasutusel just selleks ajaks loodud mängujuhised, mis aitavad külastuse teha lastele eriliseks ja meeldejäävaks.

Rõivaid ja kommi

Tiina Aasmäe

Tiina Aasmäe märkis veel, et eeloleval pühapäeval, 22. oktoobril kella 10 kuni 12-ni jagatakse Pepleri tänava 27 maja suures saalis rõivaid ja jalanõusid peredele, kus kasvavad lapsed ning kus rõivaabi hädasti ära kulub. Rõivaste jagamisel teeb lastekaitse ühing omakorda koostööd Kommipommiga ehk ühe maiustuste hulgimüüjaga ning nii on lootust sel pühapäeval koju lastele ka pakk maiustusi kaasa saada.