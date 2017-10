Tartus oli ulatuslik veekatkestus

«5-6 minutit tagasi läks Anne veehaare minu silme all uuesti tööle,» kinnitas ASi Tartu Veevärk juht Toomas Kapp kell 19. Ta selgitas, et Anne jaamas oli korraks survelang, jaam lülitus välja nii, et ka generaator ei läinud käima. «Nüüd jaam töötab ja töömehed otsivad vea põhjust, miks gemeraator käima ei läinud.»

Toomas Kapi sõnul puudutas Anne jaama välja lülitamine suurt osa Tartut, sest Anne veehaare annab ligi 40 protsenti tartlastele vajalikust veest. «Kui Anne jaam tagant ära langeb, siis ei jõua tipptunnil vesi ülemistele korrustele, alumistel korrustel kraanist midagi niriseb,» selgitas Kapp.

Ta lisas, et praegu on rivist väljas ka paar kesklinnas survet hoidvat kaevu. «Seal andis vana kaabel otsad, mehed paigaldavat uut kaablit,» sõnas Kapp ja palus vabandust neilt linlastelt, kes sattusid veekatkestuse tõttu ebamugavasse olukorda.