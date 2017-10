Jaak Joala fännid pelgavad, et «Kremli ööbikute» lavastus pakub mõnitusi

«Juba pealkiri mõjub mõnitavalt. Kas tasub seda nimetust nii esile tõsta, mis on ju teada, et Jaagule haiget tegi ...» märgib Jaak Joala fännigrupi liige AK Facebookis. «Väga solvav ja südametu tegu see pealkiri,» lisab sealsamas MD. «Võib-olla nad üllatavad meid veel nii positiivselt, et me tükk aega ahmime õhku,» loodab KK.

Lavastuse «Kremli ööbikud» dramaturg ja Tartu Uue Teatri loominguline juht Ivar Põllu ütles, et kedagi porri tallata ega kellelgi pükse alla tõmmata ei ole kavas. «Küll aga näitame vapustava muusika sees ja ümber nõukogudeaegse muusikatööstuse telgitaguseid ja toimimismehhanisme,» lisas ta. «Joala oli staar, samamoodi oli ta ka produkt ja ohver.»

Intervjuu Ivar Põlluga ilmub homme, 18. novembril Tartu Postimehes.