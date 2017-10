Galerii: tartlased saavad päeva jooksul erinevates paikades õppida elude päästmist

Kokku on üle terve Tartu viis gruppi, kes ootavad inimesi erinevatel kellaaegadel nii Tartu turuhoones, Aura veekeskuses, Tartu ülikooli kliinikumis, Kvartali kaubanduskeskuses kui ka Lõunakeskuses.

Tartu turuhoones oli täna ennelõunal palju sagimist. Suur osa oli neid inimesi, kes olid uudistama tulnud renoveeritud turuhoonet, kuid majas ringi jalutades ja kiirabitöötajaid märgates mõtlesid, et miks mitte proovida elustamist. Osa inimesi esialgu küll vaatas eemalt pealt, mida teised teevad, kuid hiljem tuli julgus ka ise järele proovida, kuidas hädasolijat aidata.

Tartlane Urmas Koidik oli üks nendest, kes proovis esimest korda mannekeeni peal, kuidas teha südamemassaaži. Koidikul pole tulnud mitte kunagi teist inimest elustada. Ta oli aga veendunud, et kui keegi on hädas, julgeb ta aidata ega kõnni lihtsalt mööda. «See on iga inimese kohustus,» lausus ta.

Tartu tervishoiu kõrgkooli õppejõud ja Tallinna kiirabi töötaja Pille Tammpere tõdes, et kiirabitöötajana näeb ta paraku palju, et abivajajale ei julgeta lähedale minna või tehakse nägu, et hädalist ei märgata. Inimesel ei tasuks muretseda, et ei saa elustamisega hakkama, sest hädasolijat abistades olukord hullemaks muutuda ei saa.

Selleks, et inimestes julgust süstida, püüavadki täna kiirabitöötajad rahvarohketes kohtades jõuda erinevate vanusegruppideni. Nad ei õpeta ainult, kuidas elustamist tehniliselt läbi viia, vaid ka seda, kuidas ära tunda, et inimene vajab tõepoolest abi.

Turuhoones elustamist õpetanud Tammpere rääkis, kuidas eakad inimesed tulid lähedale ja arvasid, et nad ei jaksa ega saa hakkama. «Täna käisid ligi 80-aastased, kes said suurepäraselt hakkama. Natukene on vaja ainult juhendada,» kinnitas ta.

Elustamist saab täna veel õppida Tartu ülikooli kliinikumis kell 10 - 12 (peahoone Puusepa 8 ja polikliinik Puusepa 1a), Aura veekeskuses kell 16 - 18, kaubanduskeskuses Kvartal kell 16 - 18 ja Lõunakeskuses kell 16 - 18.