Kambja lööb trummi ja Ülenurme lööb trummi, pettumus on suur

Kuuste koolimaja raamatukogus oli täna keskpäeval õdus ja vaikne. Aknast avanes imeline vaade mõisapargi põlistele puudele ning raamaturiiuleist õhkus ilu, korrapära ja tarkust.

«Te võtke õuna,» lausus Anne Palumets, kes seisis valimiskasti juures ja osutas laual olevale vaagnale. Ühtegi valijat ruumis parasjagu polnud.

Valimisnimekirjade taga istunud Kaido Mark arvas, et eks maal käibki nii: hommikul käiakse valimas ruttu ära, ja kuna õues on nii ilus ilm, siis ega nüüd enne õhtut väga palju inimesi enam tulegi. Ka bussiringi rahvas käis keskhommikul valimas, oli seitse või kaheksa inimest. Bussiring tähendab, et vald paneb valimispäeval kaugemate külade vahet bussi sõitma, et rahvast jaoskonda tuua.

«Teate, see on matemaatiliselt elementaarne. Me peame siin nende poolt hääletama, kes on Kambjas võimul ning jube kahju on, kui mõnel jääb haridus allpoole sellest 5b-st,» ütles Evald Ilves.

Valmisjaoskonna juht Heli Nemvalts märkis, et inimeste valimisaktiivsuse üle võib rõõmustada. Elektrooniliselt hääletanute protsent oli neil koguni 20 ning ka eelhääletajaid jätkus ning nii sai Vana-Kuustes keskpäevaks valimaskäinute protsent kõrgem kui kunagi varem sel tunnil – 45.

Tuppa astus lahke olekuga villase mantli ja kübaraga daam. Otsis prillid, andis laua juures allkirja, sai sedeli ja kadus kardinate varju.

See naine oli Liidia Mark, 83 aastat vana. Ta on aastaid töötanud loomakasvatuses ja meiereis ning elanud Kambja vallas vähemalt 50 aastat.

«Ma valisin omainimese, kes on alati lahke ja vastutulelik,» ütles ta. «Meil on nii tubli vald, igal sammul saab abi, arsti juurde pääseb. Mul ei ole ühtegi nurinat.»

Et tulevasse Kambja valda hakkab kuuluma ka Ülenurme vald, sellega on Liidia Mark kursis, aga ei soovinud sellest pikemalt rääkida. «Minule meeldib meie oma Kambja vald,» sõnas ta.

Kambja seisab enda eest

Kambja vallamaja asub ajaloolises Suure-Kambja mõisahoones, kümnekonna kilomeetri kaugusel Vana-Kuustest. Suure ümmarguse muruklumbi ümber vurasid täna lõuna paiku autod, tuldi ja mindi.

Valimiskomisjoni esimees Reet Kiuru kinnitas, et kui keskpäevaseid valimisaktiivsuse protsente vaadata, siis nelja aasta eest oli see 38 ning nüüd 42. Näib, et Kambja inimesed tahavad, et nende hääled uues vallavolikogus välja paistaksid.

Oma hääle andnud 40-aastane põllumees Aarne Mullonen ütles, et vaatas neid Ülenurme kandidaate ka, aga hääle andis ikka omainimesele. «Eks see segane asi ole, mis nüüd ees ootab,» rehmas ta käega. «Kambja vald hakkab ulatuma koos Ülenurmega linna piirini välja! Ei tea...»

Kui uue valla kaarti silme ette manada, siis selle geomeetriline keskpunkt on praegune Kambja alevik. Kuhu uus vallavalitsus platseerub – seda veel ei tea, seda otsustab tulevane uus volikogu.

Järgmisel hetkel oli valmiskabiinides terve perekond.