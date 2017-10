Go Bus: lepinguga läheb kiireks, muidu jäävad gaasibussid kütuseta

Go Busi esindajad nentisid reedel, et gaasitankla ehituseks tuleb arvestada poolteist aastat, muidu võib minna nii, nagu Võrus, kus gaasibussid olid, aga gaasitanklat mitte. Ja bussid seisid jõude.

Go Kinnisvara Lõuna regiooni juht Mati Filatenko ütles, et selline rajatis üleöö valmis ei saa. Aega võtab ehitamine, projekteerimine, lubade hankimine ja gaasikompressorite tellimine. «See pole ainult Go Busi mure. Ükskõik, kes lõpuks võidab,» sõnas ta. «Nägime ju isegi, et Võrus jäädi hätta, polnudki busse kusagil tankida.»

Uuel hankeperioodil, mis algab 2019. aasta juulist, peavad Tartu linna nõudel olema kõik bussid gaasibussid. Gaasibusse on ka praeguse vedaja Sebe bussipargis, kuid vahe on hulgas. Sebel on kaheksa gaasibussi, uuel vedajal peab neid olema 64.

Sebe juhatuse liige Üllar Kaljuste ütles, et praegune tankimisvõimsus lubaks neist tankida kolmandiku, kui logistika väga hästi läbi mõelda. Osa busse peaks selleks ka liinilt tankimas käima. «Tekiks paras segadus,» ütles ta.

Go Busi nimetatud ajakulu kohta ütles Kaljuste, et nendel läks Pärnus tanklaehituseks küll alla aasta, kuid see oli ka väiksem tankla ja Go arvestus võib tõene olla.

Busside soetamiseks kulub alla aasta.

Mitu vaidlust pooleli

Tartu linnavalitsus avas bussihankel tehtud pakkumused veebruaris, kuid praegu on teadmata, millal saab võitjaga lepingu sõlmida.

«Fantaseerin, et aasta lõpus, kui ei teki uusi asjaolusid,» sõnas Tartu linnasekretär Jüri Mölder. «Kui asjaolud on meile meile soodsad, ka varem.»

Kuid praegu on käimas kolm kohtuvaidlust ja ühega seoses on rakendatud ka esialgset õiguskaitset, mis keelab linnal lepingut sõlmida. See üks on Hansa Bussiliinide kaebus selle kohta, et Go Bus justkui tegi põhjendamatult odava pakkumuse, selgitas Mölder.

«Halduskohus nendega ei nõustunud ja jäi samale seisukohale kui riigihangete vaidlustuskomisjon, et linn on õigesti käitunud. Kuid see ei takista neid edasi vaidlemast järgmises kohtuastmes,» lisas ta.

Teine kohtuvaidlus on seotud Eesti Bussiga, kes vaidlustab riigihangete vaidlustuskomisjoni otsust, et linnavalitsus ei oleks tohtinud parandada Eesti Bussi pakkumuses olnud arvutusvigu ja selle asemel oleks tulnud Eesti Bussi pakkumus tunnistada mittevastavaks. Halduskohtus on Eesti Buss saanud võidu. «Vako arutas seda Hansa Bussiliinide vaidlustuse pinnalt, kuid kohtu hinnangul polnud Hansa Bussiliinidel vaidlustuse esitamise õigust,» ütles Mölder

Hansa Bussiliinide juhatuse esimees Andres Puskar saatis selle peale pressiteate, mis oli linna suhtes kriitiline. «Bussitranspordi turg on väga konkurentsitihe ja suurte tööde nimel tuleb vaidlusi ette alatasa, kuid mitte midagi nii küünilist ei ole viimastel aastatel enam nähtud. Meil on põhjust arvata, et Tartu linnavalitsus üritas varjata olulist pakkumust puudutavat informatsiooni, mis annab meile omakorda aluse väita, et tegemist on tahtliku kokkumänguga ühega pakkujatest,» sõnas Puskar.