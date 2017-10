Idaringtee uuel lõigul algab liiklemine novembris

Tartu linnamajanduse osakonna asejuhataja Andres Pool ütles, et selles võtmes asjad praegu liiguvad, kuid kui hästi plaan õnnestub, veel kinnitada ei saa.

Teefirma Tref projektijuht Guido Lents ütles, et sellise plaani teostumine on ikka ilmastikuga seotud. «Eeldame ja loodame, et ilma hoiab,» lausus ta.

Praeguseks on uue ehitusjärgu põhiteest asfalteeritud pool, Lammi teest Soojuse teeni. Nüüd on plaanis Soojuse tee liiklus ümber suunata, et saaks selle sõlme ehitusega edasi minna. Kergliiklusteede võrgustiku mulded on valmis, ka need on plaanis tänavu asfaldi alla saada.

Lents ütles, et põhiteel jääb asfaldi ülemine kiht panemata ka siis, kui peaks hoidma kuivemat ilma. Põhjus selles, et soojema ilmaga saab tulemus kvaliteetsem. Sedasi on kavandatud see töö jätta aprilli lõppu – mai algusesse. Seega tuleb ka lõplik teekattemärgistus kevadel.

Pool ütles, et lepingu järgi on tööde tähtaeg tuleva aasta 18. juulil. Lents ütles, et jaanpäevaks on nende kava järgi viimasedki tööd lõpetatud.