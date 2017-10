Näeb välja nagu rattatee, aga lambiposte täis

Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak ütles, et tegemist ei ole rattateega, vaid see on turvariba sõidutee ja kergliiklustee vahel. Tegelikkuses, nagu ka fotolt näha, rattatee ja segaliiklusega ala vahel, kuhu märk juhatab nii jalakäijad kui ratturid.

Kuid see punane ala, nagu Haak selgitas, ei ole ratturitele sõitmiseks mõeldudki. «Projekteerija nägi selle nii ette ja seal ei maksa otsida seost rattatee ja punase kivi vahel. Seal on küll punaseks värvitud rattatee osad, aga see ei ole püha tõde, et rattatee on ainult punane,» lisas ta.

Linnaametnikud hindasid Vaksali tänava katte sellist värvilahendust enne teetööde lõplikku valmimist, kuid jäid seisukohale, et teistvärvi kive ei ole vaja panna.

«Ma väga ei näe seal ohtu, et rattur peab seda rattateeks ja satub posti peale,» ütles Haak. «Vaatasime selle asja üle, see nii tõsine teema ei ole, et peaksime kivi värvi hakkama vahetama.»

Küll möönis Haak, et siit on kaasa võtta õpetus järgmisteks projekteerimisteks, et sarnases olukorras ei maksa punast sillutist kasutada, võiks olla mõni muu toon.