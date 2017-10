Ligi kolmandik tartlasi on juba hääletanud

Tartu linna valimiskomisjoni esimees Jüri Mölder ütles, et valijate aktiivsus on sel korral selgelt suurem eelmistes kohalikest valimistest nelja aasta eest. Siis osales eelhääletusel 25,4 protsenti Tartu valijatest ehk 19 345 inimest.

E-hääletusel osales tänavu 14 404 tartlast, nelja aasta eest oli neid e-hääletusel osalemas 10 300.

Väljaspool elukohajärgset jaoskonda ehk nö ümbrikusse hääletas Tartus 6108 tartlast. Teistest maakondadest tuli tartlaste hääli ümbrikus 344.

Eelimisel korral olid need arvud vastavalt 4945 ja 437.

Kõige aktiivsem osalus on eelhääletuse perioodil olnud Lõunakeskuse valimisjaoskonnas, kus hääle on juba andnud 39,12 protsenti sealsest 6649 valijast.

Kaubamaja jaoskonnas on osalus 37,39, seal on valijaid kokku 7638.

Kolmandal kohal on senise aktiivsuse poolest Forseliuse koolis asuv jaoskond. Seal on osalus 32,82 protsenti, registreeritud valijaid on 6347.

Valimisjaoskonnad avatakse homsel valimispäeval kell 9 hommikul. Siis saab hääletada üksnes elukohajärgses valimisjaoskonnas.