Tartus kohtusid Euroopa tippülikoolide rektorid

Võrgustiku rektorite üldkogul arutleti erinevate võimaluste üle, kuidas saavad ülikoolid toetada innovatsiooni ja tarka riigijuhtimist. Rektorid leidsid, et peamiste võimalustena tuleb arendada ettevõtlussuhteid, toetada uurimisvaldkondade ülest koostööd ja anda teadmuspõhist nõu poliitikakujundajatele. Kõige aluseks on aga teadus- ja arendustöö rahastamise suurenemine.

Rektor Volli Kalm ütles, et kohtumise eesmärk oli leppida kokku Guildi strateegilised eesmärgid Euroopa kõrgharidus- ja teadusruumi kujundamisel, suhtlemisel Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoniga ning teiste strateegiliste partneritega. «Kooskõlastasime võrgustiku järgmise kolme aasta prioriteedid, rõhutades, et Euroopa innovatsioonivõimekuse tagab eesliiniteadusel põhinev kõrgharidus,» rääkis Kalm.

The Guild of European Research Intensive Universities on mullu suvel loodud Euroopa teadusülikoolide organisatsioon. Selles kuuluvad 19 teadusülikooli.