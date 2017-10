IRLi nimekirjas kandideeriva koolipapa seinale ilmus üleöö kürb ja EKRE loosung

Siilabergi kodu asub Ravila ja Riia tänava nurgal Täna hommikul leidis ta enda maja Riia tänava poolselt seinalt hõbedase aerosoolvärviga tehtud kirjutise, kus teda nimetatakse falloseks ning selle all on märgitud: «Vali EKRE.»

IRLi nimekirjas Tartu linnavolikokku kandideeriv Siilaberg kutsus seda nähes välja politsei. «Mul valvekaameraid ei ole ja seetõttu politsei väga suurt lootust ei andnud, et nad kurjategija kätte saavad,» märkis vandalismi ohvriks langenud Siilaberg.

Ka ei osanud ega tahtnud Siilaberg ise kedagi kahtlustada, kuid mees tunnistas, et EKRE liikmetega on ta meediavahendusel sõnasõda pidanud küll.

EKRE Tartu linnapeakandidaat Indrek Särg nimetas septembri lõpus Tartu Postimehele antud intervjuus Tarvo Siilabegi pugejaks, kes IRLi tellimusel on asunud EKREt meedias materdama. Särg viitas selle väitega Siilabergi sulest sündinud artiklile, mis ilmus ERR-i veebis 10. septembril.

«Ma tean küll, kus Siilaberg elab, aga tõesti, mina tema seina öösel sodimas ei käinud ning usun, et seda ei teinud ka ükski Tartu linnas EKRE nimekirjas kandideeriv isik,» sõnas Indrek Särg. Ta kinnitas, et enne loo autori kõnet ei teadnut ta Siilabergi majaseina sodimisest midagi.

Samas ei teinud EKRE Tartu linnapeakandidaat saladust, et ta Siilabergist lugu ei pea.

«Inimese majaseina sodimine pole ilus tegu, aga meediat sodivaid artikleid kirjutada pole samuti ilus,» viitas Särg taas Siilabergi EKREt kritiseerivatele kirjatükkidele.

Kuuldes, et seinal oli ka Siilabergi isikule viitav fallosekujutis, arvas Särg, et tegemist võib hoopis olla osava provokatsiooniga. Ta ei välista, et selle võis läbi viia hoopis mõni IRLi toetaja lihtsalt selleks, et näidata EKREt halvas valguses.

Siilaberg ise kattis soditud seina hommikul koormakattega ning proovib seinasodimise likvideerida tänase päeva jooksul.

«Ma nüüd ootan vastust politseilt, aga endiselt rõhutan, et ma ei soovi mingil juhul kellegi isikut, ega ka ühtegi parteid selle vandalismiga seostada,» lisas Siilaberg.