Joosep Matjuse uuele loodusfilmile pani toetava õla alla Estiko

Teaser_Vimeo_20171011 from Animalcity.eu on Vimeo.

Peamiselt Tartus tegutsevate ettevõtete rühm Estiko toetab loodusfilmi tootmist rahaga. Film valmib Eesti Vabariigi 100. aastapäeva programmis järgmisel aastal.

Joosep Matjus sai laiemalt tuntuks poeetilise dokumentaalfilmiga «Vanamees ja põder» (2009, tootjafirma Vesilind). Ta pälvis samal aastal peaauhinna Matsalu loodusfilmide ja Peterburi keskkonnafilmide festivalil ning Baikali dokumentaal-, aime- ja haridusfilmide festivalil.

Neinar Seli ja noor dokumentalist Joosep Matjus allkirjastasid koostöölepingu. / Johannes Broux

Valmiv «Tuulte tahutud maa» jutustab loo Eesti loodusest ning nendest siinsetest aegadest, mida keegi ei mäleta, kuid millest kõnelevad meile aastatuhandete jooksul sugenenud maastikud.

Filmi «Tuulte tahutud maa» toodab Wildkino OÜ koostöös Saksa tootjafirmaga Marco Polo Film AG ning selle suurrahastajad on Eesti Vabariik ja Eesti Rahvusringhääling. Lisaks on pannud toetava õla alla Saksa telejaam WDR, Rootsi telejaam SVT ja nüüdsest ka Estiko AS.

«Estiko eesmärgiks on Eesti ettevõttena toetada väärt Eesti asja,» ütles Neinar Seli. «Seda enam kui tegemist on kvaliteetse loodusfilmiga, mida Eestis ilmub tegelikult harva. On oluline, et eraettevõtjad toetaksid ka Eesti kultuuri, et suur töö saaks jagatud ka suure auditooriumiga.»