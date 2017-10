Galerii: Tartu esimene tubane kettagolfikeskus tegi uksed lahti

Paar nädalat on Tartu discgolfikeskuses aadressil Ringtee 25 käinud trennid, kuigi tubane keskus pole veel ametlikult avatud. Täna sai kõik keskuses valmis: põrandal on maas kunstmuru, kõik korvid on paigas ja maas viidad, kust tuleb ketast korvi suunas lennutada ehk kõik on olemas selleks, et kettagolfihuvilised saavad mängida ja harjutada.